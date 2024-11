Bayer ohne Terrier gegen Liverpool

Bayer Leverkusen muss auch im Champions-League-Auswärtsspiel beim FC Liverpool auf Martin Terrier verzichten. Der Offensivspieler wird dem Double-Gewinner an der Anfield Road wie schon am vergangenen Freitag in der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart (0:0) fehlen. Das bestätigte Trainer Xabi Alonso vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video).

Terrier, der in dieser Saison in sieben Pflichtspielen in der Startelf gestanden hatte, habe zwar am Montag am Abschlusstraining in Leverkusen teilgenommen, "aber er fühlte sich nicht perfekt", sagte Alonso: "Wir wollen kein Risiko eingehen." Kompensieren muss die Werkself auch das Fehlen von Abwehrspieler Nordi Mukiele, der gegen Stuttgart eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten hatte. "Der Ausfall schmerzt", sagte Alonso.