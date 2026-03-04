- Anzeige -
- Anzeige -
Leverkusen gegen Arsenal

Bayer 04 Leverkusen vs. Arsenal London live zu ungewöhnlicher Uhrzeit: Wer überträgt die Champions League im Free-TV, Livestream & Ticker?

  • Veröffentlicht: 04.03.2026
  • 11:53 Uhr
  • ran.de

Bayer 04 Leverkusen empfängt im Achtelfinale der Champions League den FC Arsenal London. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Bayer 04 Leverkusen trifft im Achtelfinale der Champions League auf den Ersten der Gruppenphase, FC Arsenal.

Die Leverkusener setzten sich nach Platz 16 in der Tabelle in der Playoff-Runde in zwei Spielen mit insgesamt 2:0 gegen Olympiakos Piräus durch. Arsenal blieb dieser Zwischenschritt durch die Top-8-Platzierung erspart.

Die Londoner waren das einzige Team, das in allen acht Gruppenspielen als Sieger vom Platz ging. Dabei haben sie ein erachtliches Torverhältnis von 23:4 Toren erzielt.

- Anzeige -
- Anzeige -
13.02.2026, Borussia Dortmund vs. FSV Mainz 05, 1. Bundesliga, 22. Spieltag Tor zum 2:0 durch Maximilian Beier (Borussia Dortmund, 14) Julian Brandt (Borussia Dortmund, 10) Felix Nmecha (Borussia D...

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Highlights der Champions League auf Joyn

Die CL-Highlights immer mittwochs um 23 Uhr im ZDF-Livestream via Joyn kostenfrei sehen.

- Anzeige -

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Achtelfinal-Hinspiel am Mittwochabend.

- Anzeige -

Bayer Leverkusen vs. Arsenal London live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Achtelfinale statt?

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Champions League live: Läuft Leverkusen gegen Arsenal im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Arsenal wird nicht im Free-TV übertragen.

Arsenal gastiert bei Bayer Leverkusen: Wo läuft das Match heute im Pay-TV?

DAZN überträgt das Hinspiel in Leverkusen. Die Partie wird kostenpflichtig auf dem linearen Sender DAZN 1 gezeigt.

- Anzeige -

Champions League im Livestream: Wer zeigt Arsenal in Leverkusen live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende DAZN-Kunden ist das Champions-League-Spiel im Stream über die App oder die Web-Adresse abrufbar.

- Anzeige -

Leverkusen vs. Arsenal live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Kracher?

Einen Ticker zu Bayer Leverkusen vs. Arsenal London gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Leverkusen vs. Arsenal live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Topspiels

Mehr News und Videos
KANE Harry Team FC Bayern Muenchen jubelt nach seinem 11m Tor mit KIMMICH Joshua und STANISIC Josip DFL Bundesliga Saison 2025 - 2026 Spiel Borussia Dortmund - FC Bayern Muenchen 2 : 3 am 28.02.202...
News

Atalanta Bergamo vs. Bayern München: Wer überträgt die Champions League im TV, Stream & Liveticker?

  • 04.03.2026
  • 11:53 Uhr
Drei Tottenham-Fans benahmen sich daneben
News

Nach Hitlergruß in Frankfurt: Tottenham Hotspur bestraft

  • 02.03.2026
  • 17:57 Uhr
FIFA-Präsident Gianni Infantino
News

Infantino rigoros: Rote Karte bei diesem "Vergehen"

  • 02.03.2026
  • 15:33 Uhr
Prestianni im Wortgefecht mit Vinicius Junior
News

Rassimus-Eklat: Prestianni droht Rauswurf bei Benfica

  • 02.03.2026
  • 07:57 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: Alle Infos zum Wettberwerb

  • 28.02.2026
  • 12:06 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

UEFA Champions League 2025/26: Die Highlights live im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 28.02.2026
  • 11:42 Uhr
Inter und Dortmund lieferten sich ein umkämpftes Duell
News

Champions-League-Playoffs: Teams, Duelle, Termine und Übertragung

  • 28.02.2026
  • 11:21 Uhr
Chef-Trainer Vincent Kompany (FC Bayern Muenchen), FC Bayern Muenchen vs. Eintracht Frankfurt, Fussball, 1. Bundesliga, 23. Spieltag, 21.02.2026 DFB regulations prohibit any use of photographs as i...
News

Champions League: FC Bayern entgeht deutschem Duell

  • 28.02.2026
  • 10:59 Uhr
Blickt nicht ohne Sorgen in die Zukunft: Ilkay Gündogan
News

Gündogan "zutiefst besorgt"

  • 27.02.2026
  • 19:29 Uhr
Harry Kane (l.) und Aleksandar Pavlovic wollen weiter jubeln
News

Champions League: Bayern gegen Bergamo, Bayer fordert Arsenal

  • 27.02.2026
  • 16:03 Uhr