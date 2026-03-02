Nach dem mutmaßlichen Rassismus-Skandal um Gianluca Prestianni bringt FIFA-Präsident Gianni Infantino eine radikale Maßnahme ins Spiel.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat angeregt, dass Profis, die sich beim Sprechen mit Gegenspielern den Mund zuhalten, vom Platz gestellt werden könnten.

Zuletzt hatte es Aufregung um Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon gegeben, der Vinicius Junior von Real Madrid rassistisch beleidigt haben soll. Er hatte sich sein Trikot vor den Mund gezogen.

Das Thema wurde deshalb bei der Sitzung des International Football Association Board (IFAB) am Samstag in Wales diskutiert.

"Es muss vermutet werden, dass ein Spieler etwas gesagt hat, das er nicht hätte sagen dürfen - sonst hätte er seinen Mund nicht bedecken müssen", sagte Infantino nach dem Treffen bei "Sky News". Er verstehe es "einfach nicht. Wenn man nichts zu verbergen hat, dann versteckt man seinen Mund nicht, wenn man etwas sagt."