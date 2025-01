Bayern-Boss Dreesen: "Es wäre ein Wunder"

Nach der Pleite in Rotterdam wurde Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen beim Blick auf die Tabelle in der Champions League sofort klar: Selbst ein Sieg zum Abschluss der Ligaphase könnte dem Rekordmeister für den direkten Einzug ins Achtelfinale nicht reichen. "Die Top Acht zu erreichen, wird schwer bis unmöglich, es wäre ein Wunder", sagte der Vorstandsvorsitzende beim Bankett nach dem Spiel.

Nach dem deutlichen 0:3 (0:2) bei Feyenoord Rotterdam liegen die Münchner vor dem letzten Liga-Spieltag am nächsten Mittwoch nur auf Rang 15 des Tableaus. Die Mannschaft von Vincent Kompany muss also auf Schützenhilfe im engen Kampf um die letzten verbliebenen Achtelfinal-Plätze hoffen, wenn es in München gegen Slovan Bratislava (21.00 Uhr/DAZN) geht.

"Wir wollten heute einen großen Schritt in Richtung erste Acht machen, das ist uns nicht gelungen. Das Gute ist, dass wir nicht ausgeschieden sind, es gibt ein achtes Spiel gegen Bratislava, dort können wir uns rehabilitieren", sagte Dreesen: "Aber dann werden wir die Play-offs annehmen und werden gespannt erwarten, was da auf uns zukommt."