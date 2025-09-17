Bayern mit HSV-Elf gegen Chelsea

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany bietet zum Auftakt der Champions League gegen den FC Chelsea die Elf auf, die am Samstag in der Liga 5:0 gegen den Hamburger SV gewonnen hatte. Neben Joshua Kimmich spielt gegen den Klubweltmeister erneut Aleksandar Pavlovic für Leon Goretzka in der Mittelfeldzentrale.

Vor Torwart Manuel bilden Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Josip Stanisic die Viererkette. In der Offensive sollen Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz und Harry Kane für die entscheidenden Momente sorgen.

Neuzugang Nicolas Jackson sitzt gegen seinen Ex-Klub zunächst auf der Bank. Die Bayern hatten den Angreifer von den Blues für 16,5 Millionen Euro ausgeliehen. Gegen den HSV feierte Jackson seine Premiere für den Rekordmeister.

Die Bayern sind mit fünf Siegen aus fünf Pflichtspielen in die Saison gestartet. In der Champions League streben die Bayern gegen Chelsea nach ihrem 22. Auftakt-Erfolg in Serie - Rekord in der Königsklasse. Ihre bislang letzte Niederlage zum Start hatten die Münchner 2002 gegen Deportivo La Coruña (2:3) kassiert.