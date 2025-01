Bayern mit Startelf-Rückkehrer Musiala gegen Feyenoord

Dribbelkünstler Jamal Musiala steht beim FC Bayern erstmals im neuen Jahr wieder in der Startelf. Nach überwundenem grippalen Infekt und zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga kehrt der Nationalspieler beim Auswärtsspiel der Münchner in der Champions League bei Feyenoord Rotterdam (21.00 Uhr/DAZN) in die erste Elf von Trainer Vincent Kompany zurück.

Im Vergleich zum 3:2-Ligaerfolg über den VfL Wolfsburg am vergangenen Samstag muss Leroy Sané für Rückkehrer Musiala auf der Bank Platz nehmen. Ansonsten vertraut Kompany vor der Abwehr neben Joshua Kimmich auch wieder Leon Goretzka, der gegen die Wölfe mit zwei Toren auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Bei Feyenoord ist der deutsche Torhüter Timon Wellenreuther nur Ersatz. Der frühere Schalker stand bisher in allen sechs Partien in der Königsklasse für die Rotterdamer zwischen den Pfosten, vor wenigen Wochen verlor der 29-Jährige aber seinen Stammplatz an Justin Bijlow.