Bis zu acht Wochen: Alexander-Arnold fällt lange aus

Real Madrid und Trainer Xabi Alonso müssen wochenlang auf den englischen Fußball-Nationalspieler Trent Alexander-Arnold verzichten. Der Rechtsverteidiger erlitt im Champions-League-Spiel gegen Olympique Marseille (2:1) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel, das teilten die Königlichen am Mittwoch mit. Laut spanischen Medienberichten soll Alexander-Arnold bis zu acht Wochen ausfallen.

Damit ist fraglich, ob der Engländer im Clásico gegen den FC Barcelona (26. Oktober) oder bei der Rückkehr zu seinem Ex-Klub FC Liverpool (4. November) wieder zur Verfügung stehen wird. Auch Daniel Carvajal, der bereits nach fünf Minuten für Alexander-Arnold eingewechselt wurde, wird Real in der Königsklasse nach seiner Tätlichkeit gegen Marseille vorerst gesperrt fehlen.