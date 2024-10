Borussia Dortmund: Auftritt von Ex-Coach Edin Terzic sorgt für Irritationen

In seiner Rolle als Experte von "Amazon Prime" sorgte Ex-BVB-Coach Edin Terzic in Madrid wohl für Verwunderung bei seinen früheren Bossen.

Im Rahmen der 2:5-Niederlage von Borussia Dortmund in der Champions League bei Real Madrid war Ex-BVB-Coach Edin Terzic als Experte bei "Amazon Prime" im Einsatz.

Dabei sorgte der 41-Jährige mit einigen Aussage laut "Bild" bei seinen früheren Bossen in Dortmund für Irritationen.

"Der Schlüssel ist, dass man das Stadion durch lange Ballbesitzphasen ruhigstellen kann, die waren in der zweiten Halbzeit nicht mehr so da", sagte der frühere BVB-Trainer etwa in seiner Analyse.

Mit seinen durchaus auch kritischen Worten sorgte er deshalb bei den Dortmunder Verantwortlichen dem Bericht nach für Irritationen, weil er selbst in seiner Zeit auf der BVB-Bank Auftritte in den Medien scheute und sich oft über negative Berichterstattung beschwerte.

Nun aber kritisierte er zumindest indirekt seinen Nachfolger Nuri Sahin in seiner Rolle als Experte. "Man hat gesehen, dass sie nicht gerne verteidigen. Es kam nichts Überraschendes von Real, weder offensiv noch defensiv", legte Terzic mit seiner Aussage nahe, dass Dortmund vor allem auch aufgrund der zwischenzeitlichen 2:0-Führung in der spanischen Hauptstadt als Sieger hätte vom Platz gehen können.