Trotz eines Doppelpacks von Serhou Guirassy steht der BVB gegen den FC Barcelona am Ende mit leeren Händen da. Nuri Sahins Startelf-Überraschungen konnten dem Spiel keinen Stempel aufdrücken. Die Noten der BVB-Stars. Aus Dortmund berichtet Andreas Reiners Was für ein wilder Abend in Dortmund. Der BVB hat im Spitzenspiel des sechsten Spieltags der Champions League gegen den FC Barcelona nach einer vor allem kämpferisch starken Leistung ein bitteres 2:3 hinnehmen müssen. Dadurch haben die Ambitionen auf die direkte Achtelfinal-Qualifikation einen Dämpfer erhalten. Dabei kamen die Dortmunder durch Doppel-Torschütze Serhou Guirassy zweimal nach einem Rückstand zurück, ehe ein Konter in der Schlussphase cleveren Katalanen den Siegtreffer brachte. ran hat den Auftritt des BVB benotet.

Gregor Kobel Der Schweizer ist zur Stelle, wenn er gebraucht wird, zeigt ein paar gute Paraden, mit denen er die Dortmund in der ersten Halbzeit im Spiel hält. Beim Gegentreffer machtlos. Auch danach weiter auf dem Posten. Beim zweiten Gegentreffer etwas unglücklich, als er den Ball erst hält, aber dann nach vorne prallen lässt. ran-Note: 3

Julian Ryerson Man kann sich darauf verlassen: Wenn es darauf ankommt, geht er kämpferisch vorneweg. Wirft sich defensiv in die Duelle und gewinnt im Gegensatz zu ein paar Teamkollegen auch viele. Offensiv dafür aufgrund übermäßiger Konzentration auf die Defensivaufgaben zurückhaltend. Muss zur Pause in der Kabine bleiben. ran-Note: 2

Emre Can Wird in der Anfangsphase das eine oder andere Mal vom Gegner überrascht und überspielt, schafft es aber insgesamt mit zunehmender Spielzeit, die Übersicht zu bewahren und etwas Ruhe ins Spiel zu bringen. Groovt sich förmlich in die Partie rein und liefert überwiegend ab, bleibt dabei relativ fehlerfrei. ran-Note: 3 Notnagel statt Führungsspieler: Die schiwerige Lage von Can beim BVB

Nico Schlotterbeck Es ist nicht leicht für die Innenverteidiger, wenn Barca schnell kombiniert und in den Flow findet. Er ist vor allem in der Anfangsphase einige Male zu langsam. Stabilisiert sich dann aber wie Can und findet immer besser ins Spiel. Auch offensiv mit ein paar sehenswerten Pässen. Bitter: In der Nachspielzeit verletzt er sich bei einer letzten Kopfballchance möglicherweise schwer am Sprunggelenk, muss mit einer Trage abtransportiert werden. ran-Note: 2 Horrorverletzung: BVB-Schock um Schlotterbeck - alle Infos

Ramy Bensebaini Auf seiner linken Seite teilweise überfordert. Nicht gedankenschnell genug, nicht konsequent oder konzentriert genug. Viele gefährliche Szenen laufen über seine Seite. Findet gegen trickreiche Gäste nicht in sein Defensivspiel. Passend dazu hebt er das Abseits vor dem 0:1 minimal auf. ran-Note: 5

Felix Nmecha © ANP

Felix Nmecha Soll in der Schaltzentrale das Kommando übernehmen, was aber nur bedingt gelingt. Hat defensiv alle Hände voll zu tun, und kurbelt nur wenige Gegenangriffe an. Verliert vor dem 0:1 im Mittelfeld den Zweikampf mit Dani Olmo, der den Treffer unmittelbar danach vorbereitet. Insgesamt recht blass. ran-Note: 4

Giovanni Reyna Die erste Überraschung von Sahin. Es ist sein sechster Einsatz, der erste von Beginn an in dieser Saison. Der erhoffte Effekt findet aber nicht statt, Reyna kann dem Spiel nur wenig Impulse verleihen. Nach vorne ohne Durchschlagskraft, kommt nach hinten oft zu spät, wenn es schnell geht bei den Katalanen. Auch nach der Pause zu selten mit Akzenten. Für ihn ist in der 73. Minute Schluss. ran-Note: 4

Julien Duranville Die zweite Überraschung in der Startelf, in der Duranville in dieser Saison das erste Mal überhaupt steht. Der Kniff geht zum Teil auf, denn der 18-Jährige kommt mit Spielfreude und einem guten Schuss Unbekümmertheit in die Partie. Sorgt für Unruhe, hat gute Aktionen, zahlt aber hier und da auch Lehrgeld. Trotzdem eine Belebung, auch wenn er nach der Pause dem Tempo etwas Tribut zollen muss. Geht in der 73. Minute runter. ran-Note: 3

Marcel Sabitzer Hat in der 17. Minute die erste gute Gelegenheit, zieht aber über das Tor. Kann immer wieder Nadelstiche setzen, was ihm aber zu selten gelingt. Auch er zeigt sehr viel Einsatz und Willen und legt nach dem Seitenwechsel auch spielerisch nach, nimmt öfter das Heft in die Hand. Bereitet mit einer guten Flanke den Foulelfmeter vor. ran-Note: 2

Jamie Gittens Kann seine Schnelligkeit und Spritzigkeit nur selten einbringen, auch er kommt offensiv nicht wirklich zum Zug, dribbelt sich bei vielen Aktionen fest. Auch defensiv ist er fehlerhaft: Stört vor dem 1:2 seinen Gegenspieler in der Rückwärtsbewegung bei der Flanke nicht genug. Auch beim 2:3 in der Rückwärtsbewegung nicht zwingend genug. ran-Note: 4

Serhou Guirassy Hat als Sturmspitze einen schweren Stand. Arbeitet viel, läuft viel, hängt aber auch viel in der Luft. Er muss sich seine Chancen hart erarbeiten. Hat in der Nachspielzeit der ersten Hälfte seine zunächst beste, als er den Ball im Strafraum bekommt und frei steht, den Ball aber nicht richtig trifft. Erarbeitet sich dann einen Foulelfmeter, den er souverän verwandelt. Den Kopfball in der 77. Minute muss er machen, das leere Tor trifft er wenig später. ran-Note: 2

Serhou Guirassy jubelt nach dem zwischenzeitlichen 1:1 © 2024 Getty Images

Wechselspieler 1: Yan Couto Kommt in der 46. Minute für Ryerson und übernimmt die rechte Seite. Macht das sehr ordentlich und unaufgeregt, ohne große Fehler. Starke Balleroberung und noch stärkerer Pass vor dem 2:2. ran-Note: 2

Wechselspieler 2: Donyell Malen Kommt in der 73. Minute und soll in der Offensive für Schwung sorgen. Hat auch ein paar gute Aktionen, treibt die beste BVB-Phase im Spiel mit an. ran-Note: 3