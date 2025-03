Anzeige

Doch in dieser Situation, die zum 2:0 führte, zeigte Adeyemi viel mehr, als "nur" Antrittsschnelligkeit und Durchsetzungsvermögen - beides Attribute, die man bei ihm ohnehin durchaus schon vor dem St.-Pauli-Spiel kannte. Zudem überzeugte der BVB-Star bei seinem Treffer durch das kurze Verzögern vor dem Abschluss, das richtige Gespür für die Situation. So ließ er seinen Gegenspieler aussteigen und schoss anschließend souverän ein. Die Entscheidungsfindung in Strafraumsituationen galt bisweilen als großes Manko in Adeyemis Spiel - am Millerntor machte er beim 2:0 alles richtig.

Adeyemi als Gewinner des Trainerwechsels Die Leichtigkeit und fast schon Selbstverständlichkeit, mit der Adeyemi in Hamburg traf, ist ein klarer Ausdruck des wiedergewonnenen Selbstvertrauens beim viermalige Nationalspieler. Vor einigen Wochen sah seine Perspektive in Dortmund nämlich noch deutlich schlechter aus. Unter dem mittlerweile gefeuerten Ex-Coach Nuri Sahin war Adeyemi sportlich außen vor, unter Nachfolger Niko Kovac blüht er nun auf. Dennoch bleibt Adeyemi weiter äußerst ambitioniert.

BVB: "Kann viel mehr zeigen!" Adeyemi mit Kampfansage

"Ich glaube noch nicht, dass ich in der Form bin, wo ich mich selbst haben will. Ich kann auf jeden Fall noch viel mehr zeigen und noch gefährlicher vor dem Tor sein", sagte Adeyemi auf der Pressekonferenz vor Dortmunds Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen OSC Lille (Dienstag, 4. März, ab 21:00 Uhr im Liveticker). Auch interessant: Champions League live - So seht ihr den BVB vs. OSC Lille live im TV und Stream Gutes Omen für den Dienstagabend: In der Königsklasse hatte Adeyemi in der laufenden Saison mitunter seine besten Auftritte, etwa mit dem Dreierpack bei der 7:1-Gala gegen Celtic Glasgow.

Konstanz unter Kovac nach "Nein" zu Neapel? Vereinzelte Gala-Auftritte gab es von Adeyemi schon einige, seit er im Sommer 2022 für kolportierte 30 Millionen Euro Ablöse von Red Bull Salzburg zum BVB kam. Was ihm aber seitdem nie gelang, sind konstante Leistungen über einen längeren Zeitraum, auch bedingt durch immer wieder aufgetretene Verletzungen. Damit steht der Offensivstar ungewollt sinnbildlich für die Performance seines Klubs in den zurückliegenden Jahren. Topleistungen in unregelmäßigen Abständen? Ja. Konstanz? Nein. Nicht zuletzt deshalb war der BVB bereit, Adeyemi trotz Vertrages bis 2027 zuletzt am Jahresanfang ziehen zu lassen.

Internationale Transfergerüchte: Tottenham Hotspur trifft wohl Entscheidung bei Timo Werner 1 / 12 © IMAGO/Action Plus Timo Werner (Tottenham Hotspur)

Das Kapitel Tottenham dürfte für Timo Werner bald vorbei sein. Laut "Mirror" wird der Premier-League-Klub im Sommer die Kaufoption für den Stürmer nicht ziehen und ihn zurück zu RB Leizig schicken. Die Engländer könnten den früheren Nationalspieler für rund zehn Millionen Euro nach der laufenden Spielzeit kaufen. Anfang des Jahres fehlte der 28-Jährige wochenlang verletzt,... © IMAGO/Offside Sports Photography Timo Werner (Tottenham Hotspur)

... dann wurde er zugunsten von zwei Neuzugängen (u.a. Bayern-Leihgabe Mathys Tel) nicht für den internationalen Kader gemeldet. In seinem ersten Jahr bei den Spurs kam er nicht wirklich in Tritt, traf in 41 Pflichtspielen dreimal. Weil Leipzig wohl auch keine Verwendung für Werner hat, gilt laut "Bild" Schwesterklub New York Red Bulls als möglicher Abnehmer. © 2025 Getty Images Arda Güler (Real Madrid)

Bei Real Madrid kam Supertalent Arda Güler zuletzt nur selten zum Einsatz, daher stand wohl bislang eine Leihe ab dem Sommer 2025 im Raum. Doch nun soll der 20-Jährige laut dem Portal "Relevo" eine noch klarere Zukunftsentscheidung getroffen haben. Demnach wolle Güler die "Königlichen" demnächst dauerhaft verlassen. Nachdem Coach Carlo Ancelotti ... © 2025 Getty Images Arda Güler (Real Madrid)

... den Nationalspieler zuletzt sogar öffentlich angezählt hatte, dürfte Güler wohl keine Zukunft unter dem Italiener mehr bei Real sehen. Laut "Mundo Deportivo" soll es ohnehin schon zahlreiche Interessenten an Güler aus England, Spanien und auch Deutschland geben. Sein Vertrag in Madrid läuft noch bis 2029. © Getty Images Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona)

Der FC Barcelona sucht laut "Mundo Deportivo" einen neuen Torhüter, der perspektivisch die Nachfolge von Marc-Andre ter Stegen antreten könnte. Demnach sei das Profil klar definiert: Die Kandidaten sollen noch jung sein, aber dennoch schon eine gewisse Erfahrung mitbringen. Zudem sei auch die Größe von mindestens 1,90 Metern ein klares Kriterium. Der fußballerische Aspekt spiele hingegen keine so große Rolle wie noch in früheren Jahren. Als ... © 2025 Getty Images Giorgi Mamardashvili (FC Valencia/FC Liverpool)

... Kandidat wird Valencias Giorgi Mamardashvili genannt. Allerdings: Der 1,97-Meter-Hüne wechselt im Sommer 2025 zum FC Liverpool. Damit wäre er wohl für Barca nur realistisch, sollte sich der Georgier in England nicht gegen Alisson durchsetzen können. Liverpool zahlte für Mamardashvili wohl eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro. Neben dem aktuellen Valencia-Schlussmann wird ... © 2025 Getty Images Joan Garcia (Espanyol Barcelona)

... auch noch Joan Garcia vom Stadtrivalen Espanyol Barcelona als möglicher neuer Barca-Keeper gehandelt. Der 23-Jährige, mit einer Größe von 1,91 Metern passend in Barcas Beuteschema, kann laut dem Bericht für eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro wechseln. Zuletzt wurde berichtet, dass auch Bayer Leverkusen an Garcia interessiert sein soll. Sein Kontrakt läuft noch bis 2028. © 2025 Getty Images Vinicius Junior (Real Madrid)

Vinicius Junior könnte bald der teuerste Transfer der Fußball-Geschichte sein. Der "Telegraph" berichtet, dass der saudi-arabische Staatsfonds PIF, der Mehrheitsanteile an den Topklubs Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal und Al-Ahli hält, ein Angebot für Vinicius vorbereitet. Zu welchem Verein er gehen würde, sei noch nicht sicher - dafür aber die mögliche Ablöse... © AFP/SID/OSCAR DEL POZO Vinicius Junior

Laut dem Bericht wolle Real eine Ablöse in Höhe von umgerechnet gut 240 Millionen Euro für Vinicius bieten? Damit wäre die bisherige Rekord-Ablöse von 222 Millionen Euro, die Paris Saint-Germain 2017 für Neymar bezahlte, überboten. Noch verrücktet als die Ablöse wäre das Gehalt für den Brasilianer... © CordonPress Vinicius Junior

Laut dem Bericht würde der Offensivspieler jährlich 200 Millionen Euro verdienen. Bei einer angepeilten Vertragslaufzeit von fünf Jahren wären dies eine Milliarde Euro. © 2025 Getty Images Kevin De Bruyne (Manchester City)

Der Abgang von City-Star Kevin De Bruyne nimmt wohl Formen an. Laut "TBR Football" soll MLS-Klub San Diego FC große Fortschritte in den Gesprächen mit dem 33-jährigen Belgier machen, dessen Vertrag im Sommer 2025 ausläuft. Um für eine Verpflichtung gewappnet zu sein, hat die Franchise aus Kalifornien einen der drei Plätze für designierte Spieler frei gelassen, den De Bruyne einnehmen könnte. © Offside Sports Photography Alexander Isak (Newcastle United)

Laut der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" schaut sich der FC Barcelona weiterhin nach einem Star-Transfer für die Offensive um. Ein möglicher Name ist dabei der Ex-Dortmunder Alexander Isak. In Newcastle hat der Schwede noch Vertrag bis 2028, das hybride Profil aus Flügelspieler und Neuner erfüllt Isak nicht vollends. Vielleicht entscheiden sich die Katalanen für einen anderen Kandidaten ...