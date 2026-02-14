Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo heute live: Champions League im TV, Stream und Liveticker

Bundesligist Borussia Dortmund empfängt in der K.o.-Phase in der Champions League den italienischen Klub Atalanta Bergamo.

Nach Platz 17 in der Ligaphase der Champions League geht es nun für Borussia Dortmund in der K.o.-Phase des Wettbewerbs in den Playoffs weiter.

Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac trifft auf den italienischen Klub Atalanta Bergamo, zuerst spielen die Dortmunder am Dienstagabend zuhause.

Vor der Partie gegen Bergamo konnte sich der BVB in der Bundesliga nochmal zusätzliches Selbstvertrauen holen. zum Auftakt des 22. Spieltages siegte der BVB im Signal Iduna Park gegen den 1. FSV Mainz 05 souverän mit 4:0.

Dabei präsentierte sich Torjäger Serhou Guirassy in guter Verfassung, er war mit einem Doppelpack gegen den FSV erfolgreich. Zudem trafen noch Maximilian Beier und Ramy Bensebaini für die Gastgeber.