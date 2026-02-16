Borussia Dortmund muss im Champions-League-Spiel gegen Atalante Bergamo ohne zwei Abwehrspieler auskommen. Vor allem der Ausfall von Nico Schlotterbeck schmerzt.

Die Abwehrsorgen von Borussia Dortmund haben sich vor wegweisenden Tagen dramatisch verschärft.

Sowohl Nico Schlotterbeck als auch Niklas Süle fallen für das Playoff-Hinspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo am Dienstag (ab 21 Uhr im Liveticker) aus. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit.

Abwehrchef Schlotterbeck (muskuläre Probleme) und Niklas Süle (Oberschenkelverletzung) fehlten am Vormittag beim Abschlusstraining und sind keine Option.