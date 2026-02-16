- Anzeige -
Champions League

Champions League: Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo ohne Abwehrquartett um Nico Schlotterbeck

  • Aktualisiert: 16.02.2026
  • 13:43 Uhr
  • SID
Zwangspause: Nico Schlotterbeck kann Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo nicht helfen
Zwangspause: Nico Schlotterbeck kann Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo nicht helfen© DeFodi Images

Borussia Dortmund muss im Champions-League-Spiel gegen Atalante Bergamo ohne zwei Abwehrspieler auskommen. Vor allem der Ausfall von Nico Schlotterbeck schmerzt.

Die Abwehrsorgen von Borussia Dortmund haben sich vor wegweisenden Tagen dramatisch verschärft.

Sowohl Nico Schlotterbeck als auch Niklas Süle fallen für das Playoff-Hinspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo am Dienstag (ab 21 Uhr im Liveticker) aus. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit.

Abwehrchef Schlotterbeck (muskuläre Probleme) und Niklas Süle (Oberschenkelverletzung) fehlten am Vormittag beim Abschlusstraining und sind keine Option.

Borussia Dortmund: Kovac wiederholt sich bei Guirassy

Dortmund gegen Bergamo wohl mit Reggiani

Da auch Emre Can und Filippo Mane verletzt ausfallen, wird voraussichtlich - wie schon in der zweiten Halbzeit des Ligaspiels gegen den 1. FSV Mainz 05 (4:0) - der über die B-Liste nachgemeldete Luca Reggiani (18) spielen müssen.

Der junge Italiener war am Freitag erstmals vor der Südtribüne aufgelaufen.

Auch interessant: Champions-League-Playoffs: Die Spiele mit dem größten Überraschungspotenzial

