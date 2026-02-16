In der Champions League starten die Playoffs um den Einzug in das Achtelfinale. Welche Duelle haben das größte Überraschungspotenzial? Von Franziska Wendler In der Königsklasse des Fußballs geht es ab Dienstag um alles. Mit dem Hinspiel zwischen Qarabag Agdam und Newcastle United beginnen um 18:45 Uhr die Playoffs in der Champions League. Die acht besten Teams sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert, die Teams auf den Plätzen 9 bis 16 spielen in Hin- und Rückspiel gegen die Mannschaften auf den Rängen 17 bis 24 die acht verbleibenden Achtelfinaltickets aus. Nach Ligaphase: die Topelf der Champions League Blickt man auf die Duelle, scheint der Ausgang in manchen Fällen klar – oder doch nicht? ran zeigt die Spiele mit dem größten Überraschungspotenzial.

Qarabag Agdam vs. Newcastle United Los geht es direkt mit dem bereits erwähnten Duell zwischen dem Klub aus Aserbaidschan und dem Vertreter aus der Premier League. Dass man den Qarabag Futbol Klubu nicht unterschätzen sollte, das musste bereits Eintracht Frankfurt schmerzhaft erfahren. Während der Bundesligist nicht mehr in der Königsklasse vertreten ist, kämpft Qarabag um das Achtelfinale. Und das nicht ohne Grund. Ein 3:2 gegen Benfica Lissabon, ein 2:2 gegen den FC Chelsea – und der entscheidende 3:2-Sieg gegen Frankfurt, der die SGE aus der Königsklasse beförderte. Der Klub sorgte bereits mehrfach für Aufsehen. Newcastle muss sich in jedem Fall in Acht nehmen. Gut für die Magpies: Nach zuvor vielen Pleiten gab es zuletzt zwei Siege in Liga und FA Cup am Stück - und auch Nick Woltemade hat seine Torflaute überwunden.

Real Madrid vs. Benfica Lissabon Auf dem Papier eigentlich eine klare Angelegenheit, in der Praxis aber mitnichten. Rund drei Wochen ist es her, da trafen beide Teams am letzten Spieltag der Ligaphase der Königsklasse bereits aufeinander – und das höchst spektakulär. In der achten Minute der Nachspielzeit traf Benfica-Keeper Anatoliy Trubin zum 4:2, Lissabon gelang noch der Sprung in die Playoffs, Real Madrid wiederum flog aus dem sicher geglaubten Hafen der Top 8. Wie man die Königlichen schlägt, weiß man in der portugiesischen Hauptstadt also genau.

FK Bodø/Glimt vs. Inter Mailand Sie sind die große Überraschung der laufenden Champions-League-Saison. Der Verein aus der norwegischen Stadt Bodø, der seit 2018 wieder in der höchsten Liga des Landes spielt, ließ in der Ligaphase nicht nur einen Topklub alt aussehen. 2:1 gegen Atletico Madrid, 3:1 gegen das Starensemble von Manchester City, 2:2 gegen Borussia Dortmund – die Mannschaft von Trainer Kjetil Knutsen wusste wieder und wieder zu überzeugen. Der Erste der norwegischen Liga muss in den Playoffs gegen Inter Mailand antreten. Zwar sind die Nerazzurri Tabellenführer in der Serie A, in der Champions League lief es aber alles andere als optimal. So setzte es drei Pleiten nacheinander gegen Atletico Madrid, gegen den FC Liverpool und gegen den FC Arsenal. Vorsicht ist also angesagt.

Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo Eigentlich läuft es beim BVB aktuell ziemlich rund. In der Bundesliga gab es zuletzt sechs Siege in Folge. Ganz anders dagegen in der Champions League, wo die Schwarz-Gelben keines der vergangenen drei Spiele gewinnen konnten und dabei zwei Pleiten kassierten. In den Playoffs muss die Truppe von Trainer Niko Kovac gegen den italienischen Vertreter Atalanta Bergamo ran, der zuletzt unter anderem Juventus Turin aus dem Pokal warf und in der Serie A Lazio Rom mit 2:0 schlug. Das Problem für die Dortmunder: Die Abwehrsorgen haben sich massiv verschärft. Für das erste Duell gegen Atalanta fallen Nico Schlotterbeck und Niklas Süle aus – zusätzlich zu den ohnehin schon verletzten Spielern Emre Can und Filippo Mane. Wie schon in der zweiten Halbzeit im Bundesligaspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 wird wohl der 18-jährige Luca Reggiani auflaufen. Keine leichte Aufgabe.

