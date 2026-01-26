- Anzeige -
8. Spieltag in der Champions League

Borussia Dortmund vs. Inter Mailand live: Wer überträgt die Champions League im TV und im Stream?

  • Aktualisiert: 27.01.2026
  • 08:39 Uhr
  • ran.de

Am 8. Spieltag der Champions League ist Inter Mailand zu Gast bei Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Borussia Dortmund steht vor einem entscheidenden Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand. Nach einem guten Start in der Königsklasse lief es zuletzt etwas holprig: Im letzten Spiel in der Champions League mussten sich die Dortmunder Tottenham Hotspur geschlagen geben.

Der BVB befindet sich als Tabellen-16. der Gruppe genau im Mittelfeld und hofft noch auf einen Platz in den Top 8. Ein Sieg gegen Inter Mailand wäre dabei entscheidend, denn nur so könnte Dortmund noch auf Platz fünf klettern.

Um die Playoffs sicher zu erreichen, müsste der BVB aber auch an mehreren anderen Teams vorbeiziehen. Gleich acht Teams müssten alle ihre letzten Spiele verlieren.

Die Chancen, dass Dortmund komplett aus den Playoff-Rängen fällt, sind minimal: Für den BVB wäre es jedoch wertvoll, im Tabellenmittelfeld ein paar Plätze gutzumachen, um in den Playoffs auf einen vermeintlich leichteren Gegner zu treffen.

Borussia Dortmund vs. Inter Mailand live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?

Borussia Dortmund vs. Inter Mailand live: Läuft das Champions-League-Match im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Inter Mailand wird nicht im Free-TV übertragen.

Inter Mailand gastiert beim BVB: Wer zeigt das Champions-League-Spiel live im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Wer ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement hat, kann auf den Sender zugreifen.

Champions League live: Wo kann ich Inter gegen BVB im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Inter Mailand gastiert bei Borussia Dortmund: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?

Einen Liveticker zur Champions-League-Partie gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Champions League live im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung von Borussia Dortmund vs. Inter Mailand

  • Begegnung: Borussia Dortmund vs. Inter Mailand
  • Datum und Uhrzeit: 28. Januar 2026; 21:00 Uhr
  • Trainer: Niko Kovac (Borussia Dortmund), Cristian Chivu (Inter Mailand)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de
