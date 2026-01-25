Borussia Dortmund sendet nach der Bayern-Pleite gegen Augsburg eine Kampfansage in Richtung München. Für die Bundesliga kann das nur gut sein. Ein Kommentar. Von Franziska Wendler Gut vier Monate ist es her, es war nach dem dritten Bundesliga-Spieltag, da tätigte Maximilian Beier eine offensive Aussage. Nach dem 2:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Heidenheim, der Stürmer hatte im Spiel getroffen, sagte Beier: "Wir wollen Meister werden." Eine legitime Aussage, die dennoch alles andere als gut ankam. "Das werde ich ihm schon austreiben", reagierte Cheftrainer Niko Kovac und erklärte, Beier habe dies sicherlich aus Euphorie über sein Tor geäußert. "Ich bin schon ein bisschen älter. Auf das Glatteis lasse ich mich nicht führen", führte Kovac weiter aus und verwies auf die 25 Punkte Rückstand, die der BVB in der Vorsaison auf den FC Bayern München hatte: "Wir müssen zusehen, dass wir so schnell wie möglich in die Champions League kommen."

Schlotterbeck und Ricken offensiv "Wir freuen uns. Ich will einfach so lange wie möglich dran bleiben. Wenn es dann irgendwann vier oder fünf Punkte sind, werden sie auch überlegen. Sie kommen auch noch zu uns. Ganz weg sind sie nicht, sie sind ein bisschen enteilt, aber wir wollen einfach dran bleiben", schickte BVB-Führungsspieler Nico Schlotterbeck im "Bild"-Interview eine Kampfansage. Auch Sportchef Lars Ricken äußerte sich deutlich weniger defensiv als sonst. "Es ist ein gutes Zeichen für die Bundesliga, dass sie auch mal verloren haben. Es zeigt, sie sind schlagbar", sagte der 49-Jährige über die Münchner. Gewiss: Acht Punkte Rückstand sind wahrlich nicht wenig – und die Erfahrung hat gezeigt, dass der Rekordmeister nach einem Rückschlag zumeist noch wütender und in der Regel siegreich zurückkommt.

