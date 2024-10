BVB beginnt ohne Groß und Can - Süle startet

Borussia Dortmund geht das Champions-League-Duell beim Titelverteidiger Real Madrid am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video) zunächst ohne Kapitän Emre Can und Nationalspieler Pascal Groß an. Die beiden zentralen Mittelfeldspieler sitzen auf der Bank, es beginnen Felix Nmecha und Marcel Sabitzer. In der Abwehrzentrale erhielt etwas überraschend der zuletzt angeschlagene Niklas Süle den Vorzug gegenüber Waldemar Anton. Er bildet mit Nico Schlotterbeck die Innenverteidigung.

Im Tor steht Gregor Kobel, der wegen leichter Magenprobleme das Abschlusstraining ausgelassen hatte. Weil Can nicht in der Startelf steht, führt Offensivspieler Julian Brandt das Team von Trainer Nuri Sahin als Kapitän aufs Feld. Auf den Außenpositionen sollen Jamie Gittens und Donyell Malen wirbeln, Serhou Guirassy ist im Sturmzentrum gesetzt.

Der BVB ist mit zwei klaren Siegen in die reformierte Champions League gegangen. Das Spiel in Madrid ist zugleich die Neuauflage des vergangenen Finales, das die Dortmunder in London 0:2 verloren hatten.