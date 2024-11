BVB: Guirassy und Can im Kader für Zagreb

Borussia Dortmund kann in der Champions League sehr wahrscheinlich auf den zuletzt angeschlagenen Top-Stürmer Serhou Guirassy und Kapitän Emre Can setzen. "Beide sind im Flieger. Beide hatten noch ein bisschen Vorsichtsmaßnahmen, beide haben etwas individueller trainiert", berichtete Sportdirektor Sebastian Kehl vor der Reise zum Spiel beim kroatischen Meister Dinamo Zagreb am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). "Wir hoffen, dass beide einsatzfähig sind."

Ob für die Startelf oder als Einwechselspieler, wollte Kehl aber noch nicht auflösen. "Das werden wir am Spieltag entscheiden", sagte er, "wir brauchen beide." Der BVB strebt den Anschluss an die Tabellenspitze der 36er-Liga an, um über einen der ersten acht Plätze direkt die Achtelfinal-Qualifikation zu erreichen. "Dafür wäre ein Sieg hilfreich", sagte Kehl vor dem fünften von acht Spieltagen.

Über eine mögliche Verlängerung seines Vertrages über das Saisonende hinaus wollte der Sportdirektor sich nicht äußern. Er habe die klaren Signale des Sportgeschäftsführers Lars Ricken auf der Jahreshauptversammlung vernommen, sagte Kehl: "Aber es gibt nichts, was man neu als Wasserstandsmeldung abgeben kann."