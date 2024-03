BVB: Hummels gegen PSV in der Startelf

Anzeige

Mats Hummels wird für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen die PSV Eindhoven in die Startelf von Borussia Dortmund zurückkehren. "Mats hat eine große Chance, von Beginn an auf dem Platz zu stehen. Er ist ein toller Spieler, der enorm wichtig ist für uns", sagte BVB-Trainer Edin Terzic am Dienstag.

Zuletzt war der Abwehr-Routinier in Dortmund außen vor, er stand sieben Ligaspiele in Folge nicht in der ersten Elf. Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) aber soll er den gelbgesperrten Nico Schlotterbeck ersetzen und neben Niklas Süle verteidigen. "Es war keine leichte Zeit für Mats zuletzt, aber wir haben letzte Woche noch mal ein langes und ausführliches Gespräch geführt", betonte Terzic: "Das tun wir ohnehin ständig."

Das 1:1 in Eindhoven vor drei Wochen lässt für das Rückspiel alles offen. "Ein Detail ist ein gutes Gefühl - das haben wir uns im Hinspiel durch die gute Ausgangsposition erarbeitet", sagte Terzic. "Es gibt eine große Chance, dafür wollen wir alles investieren." Donyell Malen, der einst selbst für PSV spielte, glaubt: "Es ist eng und wird spannend. Wir denken nicht an ein Elfmeterschießen - aber alle haben gut geübt."