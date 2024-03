BVB: Hummels zurück in der Startelf - Ryerson fehlt

Anzeige

Mats Hummels kehrt in die Startelf von Borussia Dortmund zurück. Der Abwehr-Routinier ersetzt im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen die PSV Eindhoven am Abend (21.00 Uhr/DAZN) wie erwartet den gelbgesperrten Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Trainer Edin Terzic muss zudem auf Julian Ryerson verzichten, für den Norweger rückt Kapitän Emre Can auf die rechte Abwehrseite.

Hummels hatte im Hinspiel in Eindhoven (1:1) vor drei Wochen mit einer Notgrätsche den höchst umstrittenen Foulelfmeter verursacht, den Luuk de Jong zum Ausgleich für PSV nutzte. In den folgenden Ligaspielen stand er nicht mehr in der ersten Elf. Diesmal verteidigt er neben Niklas Süle.