BVB mit Kobel und Süle in Madrid

Borussia Dortmund muss beim Champions-League-Duell beim Titelverteidiger Real Madrid offenbar keinen Ausfall seines Torhüters Gregor Kobel fürchten. Der Schweizer Nationalkeeper habe wegen "leichter Magenprobleme" das Abschlusstraining in Dortmund verpasst, sagte Trainer Nuri Sahin am Montag. Für das Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) "sollte er zu Verfügung stehen", ergänzte er.