BVB ohne Kapitäne Can und Brandt

Nuri Sahin geht in sein "Endspiel" als Trainer von Borussia Dortmund ohne Kapitän Emre Can und dessen Stellvertreter Julian Brandt. Beide gehören am Abend (21.00 Uhr/Prime Video) im Stadio Renato Dall'Ara nicht zur Startaufstellung für das Champions-League-Spiel beim FC Bologna. Zudem fehlt der gesperrte Ramy Bensebaini.

Neu in die Mannschaft rücken im Vergleich zur Niederlage bei Eintracht Frankfurt (0:2) Maximilian Beier, Gio Reyna und Julien Duranville.

Der BVB hat in der Königsklasse gute Aussichten auf die direkte Achtelfinal-Qualifikation. Die Leistungen in der Bundesliga allerdings sind so schwach, dass Sahins Trainerstuhl wackelt.