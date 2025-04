BVB: Ricken fordert Kulturwandel unter Kovac

Lars Ricken will beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund schnellstmöglich einen Kulturwandel herbeiführen - und sieht Niko Kovac als perfekten Trainer dafür. "Wir wollen und müssen eine Leistungskultur schaffen. Intensität, Aggressivität, Tempo, Siegermentalität", sagte der Sport-Geschäftsführer in einem WAZ-Interview: "Für all das steht Niko Kovac."

Wenn der BVB es zurück in die Top vier in Deutschland schaffen wolle, "muss jeder Spieler und jeder Mitarbeiter exzellente Leistungen bringen – wirklich ausnahmslos jeder", sagte Ricken, der Kritik mit Blick auf das bisherige Abschneiden in der Bundesliga übte: "Es darf einfach nicht sein, dass Vereine wie Freiburg oder Mainz mit deutlich geringeren Etats vor uns stehen."

Unter Kovac sieht der 48-Jährige den BVB trotz einiger Startschwierigkeiten aber inzwischen auf dem Weg zurück nach oben. Man habe sich bewusst "mit Niko entschieden, einen Vertrag über den Sommer hinaus zu machen", sagte Ricken: "Es war auch wichtig als Signal an die Spieler. Dass sie Niko in den Kopf, in die Herzen, in die Beine bekommen müssen."

Dies ist zuletzt offensichtlich immer besser gelungen, die Dortmunder haben Europa als Tabellenachter wieder im Blick - und rechnen sich auch gegen den FC Barcelona in der Königsklasse etwas aus. "Ich merke bei unseren Spielern und im Umfeld ein neues Selbstbewusstsein. Wir sind rechtzeitig in Form gekommen, was die Champions League angeht", sagte Ricken vor dem Viertelfinal-Hinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in Barcelona.