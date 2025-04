BVB vor Barcelona: "Geht darum, alles zu versuchen"

Borussia Dortmund visiert trotz der klaren Hinspiel-Pleite einen Sieg gegen den FC Barcelona im Rückspiel an. "Wir wollen es so angehen, dass wir gewinnen - wie hoch, ist nicht sekundär", sagte Trainer Niko Kovac nach dem 2:2 (0:0) im Bundesliga-Klassiker bei Bayern München: "Denn es geht darum, alles zu versuchen." Einordnend fügte der BVB-Coach an, dass es jedoch viel wichtiger sei, den eigenen Fans zu zeigen, dass man gegen Barcelona mithalten könne.

Die Dortmunder laufen am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) im Champions-League-Viertelfinale einem 0:4-Rückstand aus dem Hinspiel gegen die Katalanen hinterher. "Das wäre das größte Wunder in der Geschichte von Borussia Dortmund. Wir müssen versuchen, zu gewinnen - ob es dann für das Weiterkommen reicht, weiß ich nicht", sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken am Sky-Mikrofon.

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl appellierte an die "Verantwortung", die man gegenüber "allen Zuschauern, die in dieses Stadion kommen", habe. Im Westfalenstadion sei "nichts ausgeschlossen. Ich war selber häufig genug dabei." Dennoch müsse man aufgrund der schlechten Ausgangslage "realistisch" an das Spiel herangehen.

Kovac sieht derweil Parallelen zwischen dem deutschen und dem spanischen FCB und schöpft Zuversicht aus dem Spiel bei den Bayern: "Wir haben das in München geschafft gegen eine Mannschaft, die auf eine Stufe zu heben ist wie Barcelona, mit einem ähnlichen Spielstil."

Kapitän Emre Can sah eine klare Leistungssteigerung bei seinem Team - und bekräftigte, worum es den Dortmundern am Dienstag geht: "Wir werden versuchen, auf Sieg zu spielen."