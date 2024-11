BVB-Sorgen um Star-Spieler vor Bayern-Kracher: Sahin gibt düstere Prognose ab

Endlich ein Auswärtssieg! Borussia Dortmund hat den quälenden "Fluch" gebannt und zieht furchtlos in den Bundesliga-Kracher gegen Bayern München. Sorgen bereitet jedoch erneut eine Verletzung. Nuri Sahin gab eine erste düstere Prognose ab.

Der BVB gewann in der Champions League beim kroatischen Meister Dinamo Zagreb überlegen 3:0 (1:0) - der Weg zur direkten Achtelfinal-Qualifikation ist dank der Tore von Jamie Gittens (41.), Ramy Bensebaini (57.) und Serhou Guirassy (90.) frei. Sechs Auswärtsspiele in Serie hatte der BVB zuvor wettbewerbsübergreifend verloren.

"Wir haben das sehr gut gemacht, viele gute Lösungen gefunden. Das war einfach ein sehr gutes Spiel von uns", sagte Torhüter Gregor Kobel, der wenig Beschäftigung hatte, bei DAZN im Interview. "Wir haben gar nicht groß was anbrennen lassen. Wir freuen uns jetzt auf die Bayern. Das wird ein krasser Fight."

Beim Fußballtennis im Hotelflur stimmten sich die BVB-Stars am Mittwochmittag noch mit bester Laune ein, am Abend aber war in der hitzigen Atmosphäre des baufälligen Maksimir-Stadions Dominanz gefragt - "mit und gegen den Ball", wie Nuri Sahin es der Mannschaft verordnet hatte. Mit Erfolg.

Erneut setzte der Trainer auf ein 4-3-3 mit Felix Nmecha allein auf der Sechs, Maximilian Beier vertrat zunächst wieder den angeschlagenen Guirassy. Pascal Groß kam als Rechtsverteidiger neu für Julian Ryerson in die Startelf. Auf der Gegenseite hatte sich der frühere Union-Trainer Nenad Bjelica vorgenommen, auf dem rutschigen Rasen "zu überraschen".

Anfangs spielte aber nur der BVB. Bensebaini köpfte den Ball nach sieben Minuten an die Querlatte, wieder und wieder dribbelten die Außen Richtung Strafraum: Donyell Malen von rechts, Gittens von links. Standards waren gleich gefährlich. Zagreb stellte zwar teilweise sechs Spieler in die Abwehrkette, der ehemalige Mainzer Ronael Pierre-Gabriel (16.) und Luka Stojkovic (18.) schossen allerdings auch scharf aufs BVB-Tor.