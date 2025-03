Im Achtelfinale der Champions League trifft Borussia Dortmund auf den OSC Lille. So verfolgt ihr das Hinspiel live im TV, Livestream und Liveticker.

BVB vs. OSC Lille live im TV, Stream und Ticker: Übersicht zur CL-Übertragung

Dortmund vs. OSC Lille live: Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Lille zu Gast in Dortmund: Wer überträgt live im Pay-TV?

BVB vs. Lille heute live im TV, Stream und Ticker: Wann ist Anstoß?

Zeigt Borussia Dortmund in der Champions League erneut sein schönes Gesicht? Während der BVB in der Bundesliga eine der schwächsten Saisons seit Jahren spielt, sorgte die "Königsklasse" in der laufenden Spielzeit immer mal wieder für kleine Lichtblicke.

Gegen Sporting Lissabon reichte der Mannschaft von Trainer Niko Kovac im Playoff-Hinspiel ein 3:0-Sieg. Das Rückspiel brachte der BVB ohne große Probleme über die Bühne, musste und wusste beim 0:0 allerdings nicht zu überzeugen.

Bereits vor der Auslosung war klar, dass der BVB im Achtelfinale einem europäischen Schwergewicht aus dem Weg gehen wird. Am Ende wurde es der OSC Lille.

Unterschätzen sollten die Dortmunder den Klub aus Nordfrankreich allerdings nicht. In der Ligaphase sammelte der Verein 16 Punkte, verlor lediglich gegen Sporting Lissabon und den FC Liverpool und feierte sogar einen Erfolg (1:0) gegen Real Madrid.

Zuletzt sammelte der BVB mit dem 2:0 beim FC St. Pauli Selbstvertrauen. Es war das erste Mal, dass in dieser Bundesliga-Saison zwei Spiele nacheinander gewonnen wurden.