Platz 10: Boca Juniors Der argentinische Topklub, von Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann bei "Sky" zu seinem Favoriten bei der Klub-WM auserkoren, besticht vor allem durch sehr viel Routine. Für viele Stars deutlich in ihren 30ern, wie Edinson Cavani, Ander Herrera, Marcos Rojo und Agustin Marchesin könnte das Turnier in den USA die letzte Chance sein, auf der großen Klub-Bühne zu glänzen.

Entsprechend hoch dürfte die Motivation sein, zumal vor allem südamerikanische Teams solche interkontinentalen Turniere bekanntermaßen sehr ernst nehmen. Ein deutlicher Fingerzeig wird bei der Klub-WM schon die Vorrunde, in der der dreimalige Weltpokal-Sieger Boca auf die Bayern und Benfica trifft.

Platz 9: Juventus Turin Obwohl der bislang letzte Champions-League-Titel der "Alten Dame" schon fast 30 Jahre zurückliegt, sind auch die Turiner bei der Klub-WM dabei und zählen zumindest zum erweiterten Favoriten-Kreis. Unter dem kroatischen Trainer Igor Tudor hatte Juventus zuletzt in der Serie A wieder einigermaßen in die Spur gefunden und mit Platz 4 die Champions-League-Qualifikation gesichert. Zudem hat Juve nun bei der Klub-WM eine durchaus machbare Auslosung in der Vorrunde mit Gegnern wie Al-Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Wydad Casablanca aus Marokko.

Platz 8: Inter Mailand Für die "Nerazzurri" kommt die Klub-WM zu einem Zeitpunkt, in dem der Verein einiges zu verarbeiten hat - nämlich viele Rückschläge. Nach der auf dem letzten Drücker verspielten Meisterschaft, der 0:5-Klatsche im Champions-League-Finale gegen PSG und dem Abgang von Coach Simone Inzaghi, könnte das FIFA-Turnier in den USA also eine Art Neustart darstellen. Unter Inzaghi-Nachfolger Cristian Chivu, einer Inter-Ikone früherer Tage, treffen die Italiener in Gruppe E auf Monterrey (Mexiko), River Plate (Argentinien) und Urawa (Japan). Nehmen die Mailänder die Partien ernst, ist zumindest mal der Gruppensieg absolut realistisch.

Platz 7: Atletico Madrid Als "Privileg" bezeichnete Atletico-Coach Diego Simeone die Teilnahme an der FIFA Klub-WM. Ob das allerdings seine Spieler auch so sehen? Immerhin hat Atleti eine schwierige Saison hinter sich, wurde in La Liga mit zwölf Punkten Rückstand auf Meister Barcelona nur Dritter und schied im Achtelfinale der Königsklasse im Derby gegen Real aus. Allerdings zeigte sich die Offensive der "Rojiblancos" gegen Saisonende hin doch sehr treffsicher, was Hoffnung auf eine erfolgreiche Klub-WM macht. Besonders Stürmer Alexander Sörloth zeigte sich in Torlaune, traf am 38. Spieltag drei Mal bei seinem 28-Minuten-Auftritt gegen Girona und kurz davor beim 4:0 gegen Real Sociedad sogar vier Mal.

Platz 6: FC Chelsea Dass Chelsea überhaupt bei der Klub-WM dabei ist, geht auf den Champions-League-Titel 2021 zurück. Danach waren die "Blues" sportlich eher in einer Talfahrt, gepaart mit unglaublichen Transfer-Ausgaben für Spieler, die sich nur selten als Glücksfälle erwiesen. Zumindest aber in der Saison 2024/25 brachte Trainer Enzo Maresca die Londoner wieder einigermaßen auf Erfolgskurs mit Platz 4 in der Premier League und dem Titelgewinn in der UEFA Conference League. Bei der Klub-WM ist das Erreichen der K.o.-Phase angesichts machbarer Gegner wie Los Angeles FC, Flamengo Rio de Janeiro und Esperance Tunis ein Muss.

Platz 5: Borussia Dortmund Auch für Dortmund ist das Überstehen der Vorrunde bei der Klub-WM eigentlich ein Muss, angesichts von Gegnern wie Fluminense, Ulsan und Mamelodi Sundowns. Zumal sich die Borussia zuletzt unter Coach Niko Kovac extrem stabil präsentierte und durch ein starkes Saisonfinish in der Bundesliga noch in die Top 4 spielte. Der Weltpokalsieger von 1997 kann in Übersee auch schon auf Neuzugang Jobe Bellingham setzen, den der BVB kürzlich von Premier-League-Rückkehrer Sunderland verpflichtete. Fehlen wird hingegen der verletzte BVB-Kapitän Emre Can.

Platz 4: FC Bayern München Nachdem sich die Münchner durch den Meistertitel in der Bundesliga die nationale Vormachtstellung zurückerobert haben, steht für den FCB bei der Klub-WM die nächste Titelchance bevor. Einiges könnte auch davon abhängen, wie gut Jamal Musiala sich von seiner Verletzung erholt hat und ob er direkt bei der Klub-WM seine Topform findet. Ansonsten kann sich der FCB natürlich offensiv auf Toptorjäger Harry Kane verlassen, ebenso sind die Sommer-Neuzugänge Jonathan Tah und Tom Bischof bereits Teil des Münchner Aufgebots für die Klub-WM. Zum Auftakt gegen die Amateur-Mannschaft von Auckland City FC (Sonntag, 15. Juni, ab 17:30 Uhr live in SAT.1, im Joyn-Livestream und Ticker) darf man vielleicht sogar von einem Schützenfest ausgehen, danach werden die Boca Juniors und Benfica schon ernsthafte Prüfsteine.

Platz 3: Real Madrid Der spanische Vizemeister Real Madrid gehört natürlich alleine schon ob des Namens und der Strahlkraft bei einem solchen Turnier zum engeren Favoriten-Kreis. Für die "Königlichen" bietet die Klub-WM zudem die große Chance, die bislang titellose Saison noch einigermaßen versöhnlich abzuschließen. Besonders der neue Trainer Xabi Alonso, Nachfolger von Carlo Ancelotti, kann beim Turnier in den USA gleich mal zeigen, welchen Plan er mit den Real-Stars verfolgt. Dabei kann der Leverkusener Double-Coach auch schon auf Sommer-Neuzugang Trent Alexander-Arnold zurückgreifen.

Platz 2: Manchester City Ähnlich wie bei Real stellt sich die Lage auch bei ManCity dar. Nach einer bislang enttäuschenden, titellosen Saison bietet die FIFA Klub-WM die große Chance, zumindest zum Abschluss noch mal einen zählbaren Erfolg einzufahren. Ein Hoffnungsträger für Trainer Pep Guardiola ist Weltfußballer Rodri, der Mittelfeld-Taktgeber ist nach seinem Kreuzbandriss wieder zurück auf dem Platz. Die letzten Liga-Ergebnisse machen zudem Hoffnung, denn in England blieb ManCity zehn Spiele in Folge ungeschlagen, landete schlussendlich auf Platz 3. Unter anderem erwies sich der Ex-Frankfurter Omar Marmoush als Winter-Neuzugang durchaus rasch als Gewinn für die "Citizens".

Platz 1: Paris St.-Germain Dass PSG als der große Favorit in die FIFA Klub-WM geht, ist wenig überraschend. Immerhin hat die Elf von Coach Luis Enrique nicht nur zuletzt die französische Ligue 1 dermaßen dominiert, sondern auch das Champions-League-Finale mit dem Rekordergebnis von 5:0 gegen Inter Mailand gewonnen. Das FIFA-Turnier in den USA wird aber für PSG bestimmt kein Selbstläufer, immerhin warten in der Gruppenphase schon anspruchsvolle Gegner wie Atletico Madrid und Botafogo. Es bleibt also abzuwarten, ob die größtenteils noch recht junge PSG-Mannschaft nach den kürzlich großen Erfolgen nun sofort wieder den vollen Fokus auf die nächste Titelchance legen kann.