Für die deutsche U21 geht es bei der EM im Spiel gegen Tschechien um den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale. Trainer Di Salvo lässt dabei auch ein, zwei Wechsel in seiner Start-Elf offen.

Nach dem souveränen Auftaktsieg gegen Slowenien haben die deutschen U21-Fußballer den vorzeitigen Viertelfinal-Einzug ins Visier genommen.

"Es wäre natürlich optimal, wenn wir nach dem Spiel weiter wären", sagte der Mainzer Paul Nebel vor dem zweiten Gruppenspiel am Sonntag (ab 21:00 Uhr live in Sat.1, auf Joyn und bei ran) in Dunajska Streda gegen Tschechien: "Dafür werden wir alles geben."

Mit dem 3:0 gegen Slowenien im Gepäck reicht der DFB-Auswahl ein weiterer Dreier sicher für die K.o.-Runde, wenn England zuvor um 18:00 Uhr (im Livestream auf Joyn, auf ran.de und im Liveticker) nicht gegen die Slowenen verliert. "Die Stimmung war vorher gut und jetzt noch besser", sagte Nebel: "Wir sind selbstbewusst genug, dass wir jeden schlagen können."

Grund zur Rotation gibt es kaum, dennoch könnte Trainer Antonio Di Salvo dem ein oder anderen eine Pause gönnen. "Es gab zwei, drei Spieler, die ein bisschen müde waren, dazu gab es ein paar Wehwehchen", sagte Di Salvo: "Auf dem Level alle drei Tage zu spielen, da gehört schon viel dazu. Wir haben einen Kader, der ausgeglichen ist - und den werden wir jetzt bestmöglich einsetzen."