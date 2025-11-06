Anzeige
Champions League

BVB: Warum der Erfolg von Borussia Dortmund ein zartes Pflänzchen ist

  • Veröffentlicht: 06.11.2025
  • 06:07 Uhr
  • Justin Kraft

Borussia Dortmund verliert mit 1:4 bei Manchester City. Das Ergebnis zeigt einerseits eine bittere Realität, ist andererseits aber höher ausgefallen als nötig.

Von Justin Kraft

"So weit sind wir noch nicht." Sechs Worte von Niko Kovac, die den BVB in seiner aktuellen Situation womöglich perfekt beschreiben.

Der Trainer von Borussia Dortmund erklärte nach dem 1:4 gegen Manchester City bei "DAZN", dass man trotz Ambitionen nicht dieses Niveau habe. "Da wollen wir aber hin", schob er selbstbewusst nach.

Dieses Selbstbewusstsein haben sich die Dortmunder in den letzten Wochen und Monaten verdient. Unter Kovac ist es extrem schwer geworden, sie zu schlagen – für die meisten Teams.

Allerdings zeigen die teils deutlichen Niederlagen in der Champions League (FC Barcelona, Manchester City) und zuletzt auch in der Bundesliga (FC Bayern), dass nach oben noch einiges fehlt.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige
Anzeige

BVB: Phasenweise gut, phasenweise schlecht

All diese Partien haben gemeinsam, dass der BVB auch gute Momente hatte. Gegen City gehörten den Schwarzgelben die ersten Minuten des Spiels und auch beim Stand von 0:3 begann man am Ende nochmal, sich offensiv mehr zu bemühen, kam nach dem 1:3 sogar fast noch zum 2:3.

Vor einigen Wochen gelang es den Dortmundern in der zweiten Halbzeit, den FC Bayern beinahe zum ersten Punktverlust zu zwingen. Es sind immer wieder Phasen und Momente, in denen es richtig gut läuft. Mehr aber auch nicht.

Zwischen den beiden guten Phasen lag gegen Manchester City eben auch jener Abschnitt in der ersten Halbzeit, der sie vermutlich die Chance auf einen Punktgewinn kostete. "Wir kamen gut ins Spiel, dann haben wir City komplett die Partie überlassen", ärgerte sich auch Nico Schlotterbeck hinterher.

Dortmund hat abermals gezeigt, dass sie punktuell Top-Fußball spielen können. Um aber eine Top-Mannschaft zu sein, brauchen sie Konstanz und die fehlt vor allem im Spiel mit dem Ball.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Defensiv stabiler als es vier Gegentore vermuten ließen

Gegen den Ball sah es trotz der vier Gegentore indes gar nicht so schlecht aus. Zwei der vier Tore fielen aus Distanzschüssen. Laut Datenportal "Fotmob" kam City "nur" auf 1,94 Expected Goals. Nach Großchancen war die Partie sogar ausgeglichen: 2:2.

Taktisch hat der BVB es defensiv clever gemacht. Die Engländer hatten häufig kaum Ideen, wie sie ihre schnellen Stürmer hinter die Kette bekommen. Raum fanden sie mit zunehmender Spieldauer dann aber im Rücken der Sechser des BVB, weil diese sich regelmäßig herausziehen ließen und aus der Abwehrkette dann nicht nach vorn durchgeschoben wurde.

Vor allem Ramy Bensebaini verpasste es mehrfach, aggressiver nach vorn zu verteidigen. Beide Treffer von Phil Foden fallen unter anderem deshalb, weil der Algerier in der Kette bleibt und abwartet. Das ist dann aber weniger ein mannschaftstaktisches Problem als ein individuelles.

Dem BVB fehlt es im Abwehrbereich nach wie vor an individueller Qualität. Spieler wie Bensebaini oder Ryerson sind auf Bundesliga-Niveau solide bis gut. International sind sie defensiv aber oft überfordert mit dem höheren Spieltempo.

Offensiv kommt der BVB nicht in Fahrt

Offensiv sind die Probleme des BVB schon eher taktischer Natur – allerdings auf sehr kalkulierter Ebene. Gäbe es einen Regler, der zwischen maximaler Defensive und maximaler Offensive pendelt, so ist dieser bei den Dortmundern aktuell relativ weit in Richtung maximaler Defensive gestellt.

Kovac meidet das Risiko im Spiel nach vorn, um im Abwehrbereich möglichst hohe Absicherung zu haben. Umso mehr muss er sich aber auf Einzelleistungen im Angriffsdrittel verlassen – und die passen aktuell bis auf wenige Ausnahmen nicht. Nur Karim Adeyemi sorgte im Dreiersturm vorn regelmäßig für Gefahr.

Bundesliga LIVE im Free-TV: SAT.1 und Joyn zeigen BVB-Doppelpack

Maximilian Beier probierte einiges, blieb jedoch erneut glücklos und Serhou Guirassy ist seit vielen Wochen schon außer Form. Das Problem ist, dass die eigentlich gut organisierte Defensive unter dem Dauerdruck leidet, der gegen Mannschaften wie City entsteht, wenn man im Spiel nach vorn nicht ausreichend Entlastung hinbekommt.

Dortmund fehlen hier die kreativen Ideen, ihnen fehlt aber auch Qualität in Eins-gegen-Eins-Situationen. Gerade auf den Flügelpositionen war der Kader in den letzten Jahren nicht ausreichend gut besetzt. Adeyemi und Beier sind schließlich auch gelernte Stürmer und eigentlich nicht auf der Außenbahn zu Hause.

Anzeige
Anzeige

Der Erfolg von Borussia Dortmund ist ein zartes Pflänzchen

Wo steht der BVB jetzt also, nachdem man gegen Leipzig und Eintracht Frankfurt nach 90 Minuten jeweils nur Remis spielte, den 1. FC Köln erst spät schlug und Niederlagen gegen Bayern und Manchester City kassierte?

Es wäre nicht richtig, den Schwarzgelben jene Stabilität wieder abzusprechen, die in den vergangenen Wochen zu Recht gelobt wurde. Die Grundstabilität ist weiterhin vorhanden. Nur zeigt sich gegen stärkere Gegner eben, dass den Dortmundern in allen Mannschaftsteilen Qualität fehlt. Auch weil die Kaderplanung in den letzten Jahren wegen einiger Trainerwechsel wenig zusammenhängend war.

Kovac könnte nun in der glücklichen Lage sein, mittelfristig Kontinuität in die Planungen zu bringen – wenn er es schafft, dass der BVB in der Bundesliga seinen Punkteschnitt bestätigt. Auf diesen Erfolg aufbauend wäre es denkbar, dass der Kader im kommenden Sommer noch stärker auf seine Bedürfnisse ausgerichtet wird.

Vielleicht ist man dann auch soweit, großen Gegnern in der Champions League wieder auf Augenhöhe zu begegnen. Allerdings, und das gehört zur Wahrheit dann eben auch dazu, liegen auf dem Weg dorthin noch viele Konjunktive herum. Der aktuelle Erfolg des BVB ist eben doch ein zartes Pflänzchen – und Manchester City hat das gnadenlos aufgezeigt.

Fußball: News und Videos
Manchester City v Borussia Dortmund Champions League 05 11 2025. Serhou Guirassy (9) of Borussia Dortmund during the Champions League match between Manchester City and Borussia Dortmund at the Etih...
News

BVB-Noten: Das Rätselraten um Guirassy geht weiter

  • 06.11.2025
  • 08:08 Uhr
Hansi Flick war nach dem Spiel in Brügge bedient
News

Trotz Gegentorflut: Flick will Spielstil beibehalten

  • 06.11.2025
  • 07:30 Uhr
. - Club Brugge KV v FC Barcelona, Barca MD4, UEFA Champions League, League Phase, Jan Breydel Stadium, Bruges, Belgium. - 5th November 2025. (C) Daniel Weir Crystal Pix Hansi Flick Manager of Barc...
News

Rücktrittsgedanken von Hansi Flick? "Blödsinn"

  • 06.11.2025
  • 07:28 Uhr
Viel Arbeit für Niko Kovac
News

BVB-Trainer Kovac: "Wir müssen uns verbessern"

  • 06.11.2025
  • 05:38 Uhr
Kasper Hjulmand trieb sein Team unermüdlich an
News

"So happy": Bayers erlösender Sieg in Lissabon

  • 06.11.2025
  • 05:37 Uhr
imago images 1068810346
News

Haaland trifft: Dortmund bei Manchester City ohne Chance

  • 05.11.2025
  • 23:40 Uhr
In seinem Element: Erling Haaland
News

Deftige Pleite in Manchester - Erling Haaland ärgert BVB erneut

  • 05.11.2025
  • 23:39 Uhr
Umkämpftes Duell zwischen Benfica und Bayer
News

Bayer feiert wichtigen Sieg in Lissabon

  • 05.11.2025
  • 23:39 Uhr
Mladen Zizovic
News

Serbien: Neue Details zum Tod von Trainer Zizovic

  • 05.11.2025
  • 23:03 Uhr
Tresoldi bejubelt seinen Treffer zum 1:0
News

CL: Tresoldi und Brügge ärgern Flicks Barca

  • 05.11.2025
  • 22:57 Uhr
Fußball: Galerien
Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA SportsUpdate

Endrick bei Alonso chancenlos: Kommt Real-Juwel nach Deutschland?

  • Galerie
  • 03.11.2025
  • 13:20 Uhr
RECORD DATE NOT STATED Concacaf Champions Cup 2024 Nashville (USA) vs Inter Miami (USA) - Round of 16 Lionel Messi celebrates his goal 2-1 with Federico Redondo Solari and Sergio Busquets of Inter ...

MLS-Gehälter: Messi verdient das 14-fache von Müller

  • Galerie
  • 31.10.2025
  • 13:49 Uhr
Mason GreenwoodUpdate

Lewy-Nachfolger: Barca wohl an Skandal-Kicker dran

  • Galerie
  • 27.10.2025
  • 23:02 Uhr
imago images 1067122156

Wertvollster Fußballer jedes Jahrgangs - vier Bayern dabei

  • Galerie
  • 27.10.2025
  • 23:01 Uhr
Victor Boniface als FreistoßschützeUpdate

Freistoßschütze Boniface amüsiert Leverkusen-Stars

  • Galerie
  • 25.10.2025
  • 14:35 Uhr
RB Leipzig - Hamburg Bundesliga Leipzig, 18.10.2025, Red Bull Arena, Fußball, 1.Bundesliga, 7.Spieltag , RB Leipzig vs. Hamburger SV, Im Bild: Verabschiedung des langjährigen RBL Spielers Yussuf Po...

Poulsen in Leipzig: Riesige Choreo für Klub-Legende

  • Galerie
  • 18.10.2025
  • 19:19 Uhr
Kees van Wonderen

Wer übernimmt Schalke: Gelingt der Neu-Anfang?

  • Galerie
  • 15.10.2025
  • 18:53 Uhr
Katar fährt zur WMUpdate

WM 2026: Katar erstmals sportlich qualifiziert

  • Galerie
  • 15.10.2025
  • 00:03 Uhr
Deutsche Fußball-Hall of Fame erhält Zuwachs

Schweini aufgenommen! Die Hall of Fame des deutschen Fußballs

  • Galerie
  • 06.10.2025
  • 22:41 Uhr
Polanski bedankt sich bei den mitgereisten Fans

Nach Debakel-Halbzeit: Polanski bekommt Gnadenfrist

  • Galerie
  • 03.10.2025
  • 20:59 Uhr