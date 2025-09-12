Anzeige
Königsklasse startet

Champions League live: TV-Übertragung, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse - alle Infos

  • Aktualisiert: 23.10.2025
  • 08:48 Uhr
  • ran.de

Die neue Saison in der Champions League ist gestartet. Wann stehen die Spieltage an? Wer ist überhaupt dabei? Und wo kann man die Spiele im TV verfolgen?

Wer stößt Paris Saint-Germain vom Thron? Oder können die Franzosen ihren Champions-League-Titel verteidigen? Die neue Spielzeit in der europäischen Königsklasse wird Antworten parat haben!

Wie schon im vergangenen Jahr geht die Champions League erneut mit einer aus 36 Teams bestehenden Ligaphase los, bevor die K.o.-Phase ansteht.

Anzeige
Anzeige
Champions League: Highlights kostenlos via Joyn streamen
imago images 1045803939

HIER KOSTENLOS STREAMEN:  Highlights des Champions-League-Spieltages

Immer mittwochs in CL-Wochen um 23 Uhr im ZDF-Stream via Joyn kostenfrei gucken

Anzeige

In der Ligaphase treffen die Teams auf jeweils acht Vereine und absolvieren jeweils vier Heim- und Auswärtsspiele. Die acht besten Teams qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in Playoffs um die restlichen Achtelfinalplätze.

Aus Deutschland sind der FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt dabei.

ran hat die wichtigsten Informationen zur Königsklasse zusammengefasst

Anzeige

Champions League 2025/26 im Free-TV live: Kaum Spiele - aber Highlights

Die Königsklasse wird 2025/26 kaum im Free-TV übertragen. Sicher ist: Mindestens das Finale wird auch in diesem Jahr vom ZDF gezeigt.

Wer nicht bereit ist, Geld in ein Pay-TV-Abo zu investieren, kann die Champions League trotzdem verfolgen: Das ZDF zeigt immer Mittwoch ab 23 Uhr die Highlights der deutschen Spiele und die Zusammenfassung der wichtigsten anderen Partien.

Einen kostenlosen ZDF-Livestream gibt es hier bei Joyn.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Champions League im Pay-TV, Livestream und Liveticker

Die Rechte für die Übertragung der Königsklasse liegen weiterhin beim Streamingdienst DAZN, ausgewählte Partien laufen auch beim Pay-TV-Sender des Anbieters.

Weiterhin zeigt Amazon Prime Video einzelne Spiele im Livestream. Liveticker zu allen Spielen findet ihr wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

UEFA Champions League 25/26 live: Termine für die Ligaphase und die K.o.-Phase

  • 1. Spieltag: 16.-18. September 2025
  • 2. Spieltag: 30. September-1. Oktober 2025
  • 3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025
  • 4. Spieltag: 4./5. November 2025
  • 5. Spieltag: 25./26. November 2025
  • 6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025
  • 7. Spieltag: 20./21. Januar 2026
  • 8. Spieltag: 28. Januar 2026
  • Play-offs der K.-o.-Phase: 17./18. & 24./25. Februar 2026
  • Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026
  • Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026
  • Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026
  • Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)
Anzeige

Champions-League-Ligaphase live: Wie ist der Modus?

Erneut sind 36 Teams dabei. In der ersten Phase - der Ligaphase - hat jede Mannschaft acht Partien. Vier davon im eigenen Stadion, vier auswärts.

Duelle mit Kontrahenten aus dem eigenen Verband sind eigentlich nicht vorgesehen, können aber stattfinden, wenn eine Liga mehr als vier Teilnehmer stellt und nur so eine Patt-Situation verhindert werden kann.

Anders als zuvor werden die Teams nicht in Gruppen einsortiert, sondern alle 36 in einer Tabelle zusammengefasst. Die ersten acht sind nach den Ligaspielen direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Teams auf den Plätzen neun bis 16 treten in K.o.-Runden-Playoffs in einem Hin- und Rückspiel gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 an. Die acht Sieger ziehen dann ebenfalls in das Achtelfinale ein, ab dem es gegen einen Klub aus der Top 8 im gewohnten Modus weitergeht.

Anzeige

Wie seht die aktuelle CL-Tabelle aus

Anzeige
Ligaphase
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
1Paris Saint-GermainParis Saint-GermainParis SGPSG330013:3109
2Bayern MünchenBayern MünchenFC BayernFCB330012:2109
3Inter MailandInter MailandInterINT33009:099
4Arsenal FCArsenal FCArsenalARS33008:089
5Real MadridReal MadridReal MadridRMA33008:179
6Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB321012:757
7Manchester CityManchester CityMan CityMCI32106:247
8Newcastle UnitedNewcastle UnitedNewcastleNEW32018:266
9FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR32019:456
10Liverpool FCLiverpool FCLiverpoolLIV32018:446
11Chelsea FCChelsea FCChelseaCHE32017:436
11Sporting CPSporting CPSporting CPSCP32017:436
13Qarabağ FKQarabağ FKQarabağ FKQAR32016:516
14GalatasarayGalatasarayGalatasarayGAL32015:6-16
15Tottenham HotspurTottenham HotspurTottenhamTOT31203:215
16PSV EindhovenPSV EindhovenPSV EindhovenPSV31118:624
17AtalantaAtalantaAtalantaATA31112:5-34
18Olympique MarseilleOlympique MarseilleMarseilleOM31026:423
19Atlético MadridAtlético MadridAtléticoATM31027:8-13
20FC BrüggeFC BrüggeFC BrüggeBRU31025:7-23
21Athletic ClubAthletic ClubAthleticATH31024:7-33
22Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtE. FrankfurtSGE31027:11-43
23SSC NeapelSSC NeapelSSC NeapelSSC31024:9-53
24Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseSt. GilloiseUSG31023:9-63
25Juventus TurinJuventus TurinJuventusJUV30216:7-12
26FK Bodø/GlimtFK Bodø/GlimtBodø/GlimtBOD30215:7-22
27AS MonacoAS MonacoAS MonacoMON30213:6-32
28Slavia PrahaSlavia PrahaSlavia PrahaSLP30212:5-32
29Pafos FCPafos FCPafos FCPAF30211:5-42
30Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLeverkusenB0430215:10-52
31Villarreal CFVillarreal CFVillarrealVIL30122:5-31
32FC KopenhagenFC KopenhagenKopenhagenFCK30124:8-41
33Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOlympiakosOLY30121:8-71
34FK KairatFK KairatFK KairatKAI30121:9-81
35SL BenficaSL BenficaSL BenficaSLB30032:7-50
36Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAjaxAJA30031:11-100
  • Nächste Runde
  • Playoffs
Anzeige

Champions League live: Welche Teams sind für die Ligaphase qualifiziert?

  • England: FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester City, FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Newcastle United
  • Spanien: FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao
  • Italien: SSC Neapel, Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin
  • Deutschland, FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt
  • Frankfurt: Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco
  • Niederlande: PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam
  • Belgien: Union Saint-Gilloise, FC Brügge
  • Portugal: Sporting Lissabon, Benfica Lissabon
  • Dänemark: FC Kopenhagen
  • Türkei: Galatasaray Istanbul
  • Tschechien: Slavia Prag
  • Griechenland: Olympiakos Piräus
  • Kasachstan: Kairat Almaty
  • Norwegen: FK Bodo/Glimt
  • Aserbaidschan: FK Qarabag
  • Zypern: Pafos FC
Anzeige

Champions League live: Wie viel Geld ist im Spiel?

2,467 Milliarden Euro schüttet die UEFA in dieser Saison an die Teilnehmer aus. Das Startgeld für jeden Klub beträgt 18,62 Millionen Euro, hinzu kommen Ergebnisprämien.

Pro Sieg erhalten die Vereine 2,1 Millionen und pro Unentschieden 0,7 Millionen, nicht verteilte Beiträge aus diesem Topf (insgesamt 914 Millionen Euro) werden gemäß der Endplatzierung proportional an die Teams vergeben.

Neben einer sogenannten Platzprämie von 275.000 für den Letzten bis zu knapp zehn Millionen für den Ersten der Ligaphase erhalten die Teams auf den Plätzen 1 bis 8 weitere zwei Millionen, die auf den Plätzen 9 bis 16 eine Million. Zusammen mit den möglichen Einnahmen aus der K.o.-Phase sind so im Maximalfall über 110 Millionen Euro nur durch UEFA-Prämien möglich. Hinzu kommen Zuschauereinnahmen und die Einnahmen aus dem Marktpool.

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zur Champions League

  • Champions League: Die größten Kader-Überraschungen der Top-Teams

Anzeige
Mehr News zur Champions League
Krösche wird nach der nächsten Klatsche deutlich
News

Nächste Eintracht-Klatsche: Krösche vermisst "Grundtugenden"

  • 23.10.2025
  • 10:18 Uhr
imago images 1068099572
News

Defensiv-Debakel: Wo Toppmöller jetzt handeln muss

  • 23.10.2025
  • 09:25 Uhr
FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3
News

Kommentar: Kompany muss bei Karl jetzt Mut beweisen

  • 23.10.2025
  • 08:48 Uhr
Bellingham jubelt gegen Juventus
News

Real Madrid in Topform - Chelsea dominiert Ajax

  • 23.10.2025
  • 08:43 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 23.10.2025
  • 08:36 Uhr
Jubel zum Tor zum 1:0 durch Lennart Karl (FC Bayern Muenchen, 42) mit Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Muenchen, 45), GER, FC Bayern Muenchen vs. Club Bruegge, Fussball, UEFA Champions League, Liga-P...
News

Bayern-Noten: Teufels-Karl überragt, Olise fällt ab

  • 23.10.2025
  • 08:30 Uhr
Gakpo bedankt sich bei Wirtz für den Assist zum 4:1
News

Wirtz überzeugt: "Ich kann noch viel, viel mehr"

  • 23.10.2025
  • 05:49 Uhr
Bayern-Kapitän Manuel Neuer
News

Nach Champions-League-Gala - Manuel Neuer umdribbelt Vertragsfrage

  • 23.10.2025
  • 05:28 Uhr
Kompany herzt seinen Jungstar Karl
News

Karl: "Druck spüre ich gar nicht"

  • 23.10.2025
  • 00:02 Uhr
Schrieb Klubgeschichte: Lennart Karl (Nr. 42)
News

Rekordmann Karl eröffnet: Bayern lässt Brügge keine Chance

  • 22.10.2025
  • 23:10 Uhr