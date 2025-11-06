"Ich liebe diesen Klub"
FC Barcelona: Rücktrittsgedanken von Hansi Flick? "Noch mehr Blödsinn"
- Veröffentlicht: 06.11.2025
- 07:28 Uhr
- ran.de
In den vergangenen Tagen kam ein Bericht auf, dass Hansi Flick beim FC Barcelona zurücktreten wolle. Dem konterte der Cheftrainer nun deutlich.
Hansi Flick hat Spekulationen über einen möglichen Rücktritt als Trainer des FC Barcelona energisch dementiert. Vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge (3:3) äußerte sich der 60-Jährige klar zu den Berichten, die in den Medien kursieren.
Die Gerüchte waren durch einen Bericht des spanischen Portals "ABC.es" entstanden. Demnach soll Flick seinem Trainerstab mitgeteilt haben, dass er zu erschöpft sei, um seinen Vertrag bis 2027 zu erfüllen. Zudem sei er unzufrieden mit der Entwicklung einiger Stars im Team.
Im Fokus stehen angeblich "kulturelle Probleme", bei denen Spieler mehr an Ruhm und Social-Media-Präsenz interessiert seien als an sportlichen Erfolgen. Besonders Lamine Yamal (18) wird genannt, der durch Ausrutscher wie das Schwänzen von Reha-Terminen oder einen privaten Trip nach Mailand nach der Clasico-Niederlage gegen Real Madrid (1:2) für Aufsehen sorgte.
Flick soll intern seinen Unmut über die fehlenden Konsequenzen des Klubs geäußert haben, da er für Disziplin und klare Regeln steht.
FC Barcelona - Hansi Flick sauer: "Nur noch Blödsinn"
Auf einer Pressekonferenz wies der Deutsche die Vorwürfe jedoch zurück: "Das ist nur noch mehr Blödsinn (der berichtet wird)". Weiter betonte er seine Verbundenheit zum Verein: "Ich liebe diesen Klub wirklich. Ich liebe diese Spieler. Ich liebe das ganze Drumherum. Ich bin sehr glücklich in Barcelona".
Flick hatte Barca im Sommer 2024 übernommen und den Klub zum nationalen Triple (Meisterschaft, Copa del Rey, Supercup) geführt. In allen vier Duellen gegen Real Madrid ging Barcelona als Sieger vom Platz.
In der Champions League scheiterte das Team im Halbfinale an Inter Mailand. Aktuell liegt der FC Barcelona in LaLiga fünf Punkte hinter Real Madrid.