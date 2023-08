Justin Kraft: Autor

Anzeige

Seit 2023 ist Justin Kraft als freier Mitarbeiter für ran tätig. Seine Schwerpunkte liegen beim Fußball und im Radsport.

Seit 2015 analysiert Justin Kraft das tagesaktuelle Geschehen rund um den internationalen Fußball der Männer und der Frauen und ist seitdem für verschiedene Medien tätig.

In den letzten Jahren schrieb er mehrere Bücher über den FC Bayern München. "Generation Lahmsteiger" stand 2019 auf der Shortlist bei der Wahl zum Fußballbuch des Jahres, verliehen durch die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur.

2023 gab er gemeinsam mit Alina Ruprecht den Sammelband "Fußball der Zukunft" heraus, der sich mit dem Status-Quo und der Zukunft des internationalen Fußballs der Frauen befasst. Außerdem wurde Kraft mehrfach als Experte im Fernsehen oder in Podcasts eingeladen.

2021 absolvierte er seinen Bachelor of Education in Germanistik, Geschichte und Bildungswissenschaften an der Universität Potsdam. Seitdem arbeitet er hauptberuflich als freier Journalist.

Steckbrief zu Justin Kraft:

Seit wann bei ran? Seit 2023 als freier Mitarbeiter

Seit wann im Sportjournalismus? Seit 2015

Ausbildung? Abitur, Bachelor of Education

Berichterstattung: Fußball, Radsport

Bisherige Jobs:

Freier Journalist für diverse deutschsprachige Medien