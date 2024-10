Champions League: AC Mailand feiert den ersten Sieg

Der italienische Vizemeister AC Mailand hat in der Champions League die ersten Punkte geholt. Nach zwei Niederlagen zum Start gelang der Mannschaft von Trainer Paulo Fonseca gegen den belgischen Meister Club Brügge ein 3:1 (1:0). Die AS Monaco mit dem ehemaligen Trainer Adi Hütter bleibt durch das 5:1 (2:1) gegen Roter Stern Belgrad ungeschlagen.

Der Ex-Dortmunder Christian Pulisic sorgte mit einem direkt verwandelten Eckball für die AC-Führung in der 34. Minute. Kurz darauf zeigte der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer nach VAR-Eingriff Brügges Raphael Onyedika die Rote Karte (40./grobes Foulspiel), dennoch traf Kyriani Sabbe (51.) zum Ausgleich.

Dann aber nutzte Tijjani Reijnders die Überzahl und schnürte einen Doppelpack (61./71.). In der Schlussphase verhalf Fonseca dem 16 Jahre alten Francesco Camarda zum Champions-League-Debüt: Er ist der jüngste Italiener, der je in diesem Wettbewerb zum Einsatz gekommen ist - sein Tor wurde jedoch vom VAR einkassiert (87.). Zudem wurde Nationalspieler Malick Thiaw zum ersten Mal nach Verletzungspause wieder in der Königsklasse eingewechselt.

Die Monegassen, die auch auf nationaler Ebene ungeschlagen sind, zeigten eine entschlossene Leistung. Durch Ex-Liverpooler Takumi Minamino trafen sie zum 1:0, doch der deutsche Verteidiger Thilo Kehrer war am Ausgleich nur sieben Minuten später entscheidend beteiligt: Aufgrund seines Foulspiels entschied Referee Tobias Stieler auf Strafstoß, Cherif Ndiaye verwandelte.

Noch vor der Pause sorgte Breel Embolo, der von 2016 bis 2022 in der Bundesliga für Schalke 04 sowie Borussia Mönchengladbach aufgelaufen war, für das 2:1 (45.+4). Dann erhöhten Wilfried Singo mit einem spektakulären Treffer aus 35 Metern und nach Vorlage von Kehrer (54.), erneut Minamino (70.) sowie Maghnes Akliouche (90.+6).