Dank des erneut groß aufspielenden Antoine Griezmann hat Atletico Madrid weiter den direkten Achtelfinaleinzug in der Champions League im Blick.

Beim 3:1 (2:0) gegen Slovan Bratislava traf der 33 Jahre alte Franzose Antoine Griezmann in der Champions League erneut doppelt für Atletico Madrid, das war ihm schon am Sonntag in La Liga beim 4:3 gegen den FC Sevilla gelungen.

Im zweiten Frühspiel mühte sich OSC Lille zu einem 3:2 (2:1) gegen Sturm Graz und hat mit 13 Punkten ebenfalls gute Chancen auf ein direktes Achtelfinal-Ticket.

Mit zwölf Punkten nach sechs Spielen bleibt Atletico in der Nähe von Platz acht, der zum sofortigen Einzug in die Runde der letzten 16 reicht. Für die Slowaken aus Bratislava war es die sechste Niederlage im sechsten Spiel, so schwach war zuvor in dieser Saison nur RB Leipzig gestartet.