Der FC Arsenal erwischt das "Horror-Los" Bayern München, für Teamchef Mikel Arteta wird ein "Albtraum" wahr, so sehen es einige in England.

In Spanien indes wird Atletico Madrid beinahe beglückwünscht zum Duell mit Borussia Dortmund - internationale Pressestimmen zur Auslosung des Viertelfinales in der Champions League.

England

The Sun: "Arsenal erwischt ein Horror-Los. Die Gunners haben endlich ihren Achtelfinal-Fluch gebrochen, belohnt werden sie dafür mit einem Duell gegen Bayern München. Sie werden eine Revanche für die Peinigung im Jahr 2017 suchen, als Arsenal insgesamt mit 2:10 verlor. Manchester City bekommt indes Real Madrid, das absolute Glamour-Duell."

Daily Mail: "Artetas Albtraum-Los. Arsenal bekommt Bayern München – und ein Wiedersehen mit dem alten Feind Harry Kane. Manchester City hat es schwer. Sie sehen sich Madrid, Bayern München und Arsenal gegenüber, und das ist bloß der Weg ins Finale."

The Telegraph: "Kane seit seinem Abschied aus Tottenham eine sehr produktive Bundesliga-Saison. Englands Kapitän will die alten Rivalen unbedingt ausschalten, um die eigenen Hoffnungen auf eine Trophäe in dieser Saison am Leben zu halten."