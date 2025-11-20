Anzeige
Champions League

Champions League: Beben um TV-Rechte - Königsklasse wohl auf neuem Sender

  • Aktualisiert: 20.11.2025
  • 19:23 Uhr
  • Andreas Reiners

Ab 2027 wird sich im europäischen Fußball wohl einiges ändern: Die Champions League bekommt ein neues Zuhause.

Das wäre ein echter TV-Knaller: Wie die "Bild" berichtet, wurden die Fernsehrechte für die Champions League von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) vergeben.

Ab der Saison 2027/28 wird sich demnach einiges ändern.

Denn Paramount+ mischt jetzt mit. Und wie! Der Streamingdienst zeigt wohl das Topspiel am Dienstag, Amazon Prime Video das Topspiel am Mittwoch. Amazon überträgt aktuell das Topspiel am Dienstag.

Und der Rest? Läuft demnach ebenfalls auf Paramount+. Die Rechteperiode läuft bis 2030/31.

Champions League: Netflix sichert sich wohl das Finale

Weitere Neuerung: Laut der "Bild" soll das Endspiel der Königsklasse auf Netflix laufen. Im Free-TV würde es nur dann gezeigt werden, wenn eine deutsche Mannschaft das Finale erreichen sollte. Eine finale UEFA-Entscheidung steht aber noch aus.

Auch die Rechte Europa League und die Conference League wurden vergeben, die beiden Wettbewerbe werden ab 2027 von DAZN übertragen und nicht mehr von RTL.

