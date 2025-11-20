Champions League: Beben um TV-Rechte - Königsklasse wohl auf neuem Sender

Ab 2027 wird sich im europäischen Fußball wohl einiges ändern: Die Champions League bekommt ein neues Zuhause.

Das wäre ein echter TV-Knaller: Wie die "Bild" berichtet, wurden die Fernsehrechte für die Champions League von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) vergeben.

Ab der Saison 2027/28 wird sich demnach einiges ändern.

Denn Paramount+ mischt jetzt mit. Und wie! Der Streamingdienst zeigt wohl das Topspiel am Dienstag, Amazon Prime Video das Topspiel am Mittwoch. Amazon überträgt aktuell das Topspiel am Dienstag.

Und der Rest? Läuft demnach ebenfalls auf Paramount+. Die Rechteperiode läuft bis 2030/31.