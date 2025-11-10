Vergangene Woche noch gegen Bayer Leverkusen in der Champions League eingewechselt worden, steht jetzt die Karriere von Andreas Schjelderup im Alter von 21 Jahren auf der Kippe.

Der norwegische Fußball-Nationalspieler Andreas Schjelderup von Benfica Lissabon hat das Teilen eines Video mit sexuellen Inhalten auch unter Beteiligung Minderjähriger in Sozialen Medien eingeräumt.

Wie Norwegens Fußball-Verband am Montag mitteilte, wird sich der 21-Jährige bei einem entsprechenden Verfahren in Dänemark schuldig bekennen.

"Schjelderup hat einen sehr ernsthaften Fehler begangen, für den er strafrechtlich verantwortlich ist", sagte Norwegens Verbands-Präsidentin Lisa Klaveness. Der Verband will zusätzlich zu zivilen Strafen keine weitere Sanktion verhängen.