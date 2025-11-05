Anzeige
Fußball

FC Bayern München: Vincent Kompany verteidigt Luis Diaz – Diagnose bei Achraf Hakimi bekannt

  • Aktualisiert: 06.11.2025
  • 19:19 Uhr
  • SID

Bayern-Coach Vincent Kompany stellt sich nach dem 2:1-Sieg bei PSG hinter Rotsünder Luis Diaz. Nach dem harten Einsteigen des Kolumbianers muss Achraf Hakimi verletzt ausgewechselt werden.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat Rotsünder Luis Díaz nach dessen Platzverweis in der Champions League in Schutz genommen - und beste Genesungswünsche an Achraf Hakimi gesendet.

"Ich habe nicht gesehen, dass er einen Spieler verletzen will", sagte der Belgier nach dem mitreißenden 2:1 (2:0) bei Paris Saint-Germain: "Aber natürlich ist es passiert - und dann ist mein einziger Wunsch, dass Hakimi nicht so lange raus ist und schnell wieder fit wird."

Wie die "AS" berichtet, erlitt der Außenverteidiger von PSG einen Syndesmoseriss mit leichter Beteiligung des Deltabands im linken Sprunggelenk.

Daher muss das Gelenk zwei Wochen lang ruhiggestellt werden, bevor er anschließend vier bis sechs Wochen Reha absolviert, um wieder vollständig einsatzbereit zu sein.

Paris Saint-Germain-Star fällt sechs bis acht Wochen aus

Insgesamt fällt er also sechs bis acht Wochen aus. Er würde somit erst 2026 wieder spielen, könnte aber rechtzeitig für den Afrika-Cup gemeldet werden und an der zweiten Turnierphase teilnehmen.

Der marokkanische Außenverteidiger war bei einer Grätsche von Díaz umgeknickt und wurde unter Tränen ausgewechselt (45.+8), der Münchner flog für das harte Einsteigen vom Platz. "Ich habe gesehen, dass er Schmerzen hat", berichtete Kompany, bei dem Erinnerungen an die Klub-WM im Sommer aufkamen: "Es ist dasselbe wie bei Jamal Musiala."

Vor knapp vier Monaten hatte sich Bayerns Offensivkünstler im Duell mit PSG eine Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen.

FC Bayern - Josip Stanisic über Diaz-Rot: "Clever von Hakimi"

Joshua Kimmich denkt an Jamal Musialas Horror-Verletzung

Daran musste auch Joshua Kimmich denken. "Das war so ein bisschen Donnarumma gegen Jamal", sagte der 30-Jährige: "Ein hartes Einsteigen, wo du dem anderen eigentlich nicht weh tun willst, aber im Fußball leider solche Dinge passieren."

Das räumte auch PSG-Trainer Luis Enrique ein. "So ist Fußball, ein Kontaktsport", sagte der Spanier: "Es ist schade, weil es für die Spieler schwierig ist, ich erinnere mich an Musialas Verletzung im Sommer. Es ist einfach einer dieser Momente, in denen man Pech hat."

Neben Hakimi musste beim Titelverteidiger auch der zuletzt angeschlagene Ousmane Dembélé ausgewechselt werden (25.). "Wir müssen bis morgen warten, um die Testergebnisse zu sehen und das Ausmaß der Verletzungen festzustellen", sagte Enrique auf der Pressekonferenz nach dem Spiel: "Aber Ousmanes Verletzung hat nichts mit seiner letzten zu tun."

