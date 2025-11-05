Anzeige

Paris Saint-Germain-Star fällt sechs bis acht Wochen aus Insgesamt fällt er also sechs bis acht Wochen aus. Er würde somit erst 2026 wieder spielen, könnte aber rechtzeitig für den Afrika-Cup gemeldet werden und an der zweiten Turnierphase teilnehmen. Der marokkanische Außenverteidiger war bei einer Grätsche von Díaz umgeknickt und wurde unter Tränen ausgewechselt (45.+8), der Münchner flog für das harte Einsteigen vom Platz. "Ich habe gesehen, dass er Schmerzen hat", berichtete Kompany, bei dem Erinnerungen an die Klub-WM im Sommer aufkamen: "Es ist dasselbe wie bei Jamal Musiala." Vor knapp vier Monaten hatte sich Bayerns Offensivkünstler im Duell mit PSG eine Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen.

FC Bayern - Josip Stanisic über Diaz-Rot: "Clever von Hakimi"

