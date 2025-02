Champions League: BVB und Bayern je einmal bei Prime

Prime Video wird je ein Spiel von Borussia Dortmund und Bayern München in den Play-offs der Champions League übertragen. Der Streaming-Anbieter zeigt am 11. Februar das Hinspiel des BVB bei Sporting Lissabon. Eine Woche später läuft am 18. Februar das Rückspiel der Bayern, die zu Hause gegen Celtic Glasgow antreten. Die anderen Spiele überträgt DAZN.

Borussia Dortmund und Bayern München, die bisher einzigen deutschen Champions-League-Sieger, hatten mit den Plätzen zehn und zwölf in der Gruppenphase die direkte Qualifikation für das Achtelfinale verpasst. Wie 14 andere Teams müssen sie den Weg über die Play-offs nehmen, um ihre Chance auf einen weiteren Gewinn des Henkelpotts zu wahren. Die verbliebenen Achtelfinalplätze werden in Hin- und Rückspielen am 11./12. Februar sowie am 18./19. Februar ermittelt.