FC Barcelona blamiert sich – Torfestival zwischen Donezk und Porto

Royal Antwerpen schlägt den großen FC Barcelona mit 3:2 und sichert sich erstmals in der Vereinsgeschichte Punkte in der Champions-League-Gruppenphase. Die Blaugrana traten zwar zunächst mit einer B-Elf an, lieferten jedoch einen extrem blutleeren Auftritt ab, der sich nahtlos an die jüngsten Ergebnisse anreihte.

Der FC Barcelona blamiert sich im letzten Gruppenspiel der Champions League in Antwerpen. Hamburg erlebt ein Torfestival und Manchester City schließt die Vorrunde in Perfektion ab. Das Round-Up zum letzten Spieltag.

Selbst als Barca dann in der Nachspielzeit den nicht unverdienten Ausgleich markierte, glaubten die Roten an ihre Chance und erzielten im direkten Gegenzug das Siegtor. Am Gruppensieg der Gäste ändert das zwar nichts. Wegzudiskutieren ist die Krise der Katalanen aber auch nicht.

Das andere ging an Paris St. Germain durch das 1:1 (0:0) bei Borussia Dortmund. Newcastle United gab gegen die AC Mailand beim 1:2 (1:0) alles her. Nach der Führung durch Joelinton (33.) schlug Milan mit Christian Pulisic (59.) und Samu Chukwueze (84.) zurück.

Der ukrainische Meister Schachtar Donezk unterlag beim FC Porto am abschließenden Gruppenspieltag mit 3:5 (1:2) und tritt damit nach der Winterpause in der Europa League an. Für Schachtar, das seine Europacup-Heimspiele im Volksparkstadion austrägt, reichten die Treffer von Danylo Sikan (29.), ein Eigentor von Eustaquio (72.) sowie Eguinaldo (88.) nicht.

Marcel Sabitzer Für ihn verlässt Özcan den Platz (69.). Der Österreicher ist allerdings kaum beteiligt am Spiel und nahezu alle Aktionen laufen an ihm vorbei – offensiv wie defensiv. ran -Note: 4.

Donyell Malen Wird in der 60. Minute für Bynoe-Gittens eingewechselt. Hat sofort einen guten Abschluss. Danach aber kaum mehr zu sehen und so verpufft seine Einwechslung recht schnell. ran -Note: 4.

Niclas Füllkrug Profitiert davon, dass um ihn herum deutlich mehr Bewegung ist als zuletzt und kann sich so deutlich besser am Kombinationsspiel beteiligen. Ist ein wichtiger Fixpunkt für die dynamische BVB-Offensive. Ist aber in seinen Aktionen ungewohnt fahrig und bringt sich auch selbst nicht in gute Abschlusspositionen. Immerhin mit dem Asssist zum zwischenzeitlichen 1:0. ran -Note: 3.

Julian Brandt Hat in seiner insgesamt etwas tieferen Rolle weniger Highlights als sonst, ist aber mit seiner Ruhe am Ball und seinen Qualitäten unter Druck sehr wichtig für das Aufbauspiel. Kann einige gefährliche Angriffe einleiten und hat vor allem zu Reus eine sehr starke Verbindung. Defensiv wiederum erwartbar wechselhaft. Lässt sich manchmal etwas zu leicht abkochen. ran -Note: 3.

Marco Reus Macht von der ersten Minute an eines seiner besten Spiele der letzten Monate. Extrem lauffreudig, immer anspielbar und mit guten Läufen in die Tiefe oder gegenläufig. Damit öffnet er oft Räume, die seine Kollegen zuletzt nicht hatten. Auch defensiv ist Reus sehr engagiert und gewinnt nahezu jeden Zweikampf. Nur die Krönung per Tor bleibt ihm verwehrt. ran -Note: 2.

Karim Adeyemi Defensiv ist er in der Anfangsphase mehrfach sehr engagiert und gewinnt wichtige Zweikämpfe. Mit dem Ball ebenfalls sehr lauffreudig und immer wieder eine wichtige Anspielstation im Mittelfeld. Macht zu Beginn der zweiten Halbzeit das wichtige 1:0. Baut am Ende der Partie etwas ab, was aber nicht darüber hinwegtäuscht, dass er diesmal zu den besseren BVB-Spielern zählt. ran -Note: 2.

Mats Hummels Sensationeller Pass vor der großen Wolf-Chance (14.), defensiv anschließend mehrfach im Temponachteil. Hat mit dem Pausenpfiff eine gute Möglichkeit, das 1:0 zu köpfen, verpasst jedoch knapp. Stabilisiert sich defensiv in der zweiten Halbzeit, wenngleich er und seine Teamkollegen sich damit abfinden müssen, dass er in Laufduellen immer mal wieder den Kürzeren zieht. ran -Note: 3.

Niklas Süle Rettet in allergrößter Not akrobatisch auf der Linie und verhindert so den Rückstand (17.), schläft kurz darauf aber, als Barcola links freie Bahn hat und den Pfosten trifft. Läuft in der 24. Minute erneut hinterher und hat Glück, dass Kolo Muani vorbeischiebt. Wechselt gegen Ende auf die rechte Defensivseite und macht es dort anständig. Ein Auftritt wie eine Achterbahnfahrt. ran -Note: 3.

BVB vs. PSG: Die Stars von Borussia Dortmund in der Einzelkritik Der BVB erkämpft sich in einem abwechslungsreichen Schlagabtausch mit Paris Saint-Germain ein 1:1-Remis. Gerade in der Offensive weiß der eine oder andere Spieler von Trainer Edin Terzic zu überzeugen. Wir haben die Noten.

Damit spielen die Italiener immerhin noch in der Europa League. In der Gruppe E sicherte sich Atletico Madrid Platz eins mit einem Erfolg im direkten Duell gegen den Zweiten Lazio Rom. Antoine Griezman (6.) und Samuel Lino (51.) trafen.

Champions League: RB Leipzig gewinnt

Angeführt vom wohl abwanderungswilligen Emil Forsberg hat RB Leipzig im sportlich unbedeutenden Gruppenfinale der Champions League den gewünschten Sieg gefeiert.

Gegen die Young Boys Bern gewann das bereits für das Achtelfinale qualifizierte Team von Trainer Marco Rose am Mittwoch mit 2:1 (0:0). Schon vor der Partie hatte festgestanden, dass RB als Zweiter der Gruppe G hinter Manchester City in die K.o.-Runde einzieht.

Benjamin Sesko (51.) und Forsberg (56.), der laut Leipziger Volkszeitung vor einem Winter-Wechsel zu den New York Red Bulls stehen soll, trafen für die Leipziger. Ebrima Colley (53.) war für die Schweizer erfolgreich. Gegen wen RB in der Runde der letzten 16 antreten muss, wird am kommenden Montag bei der Auslosung in Nyon/Schweiz ermittelt. Vorher geht es in der Bundesliga jedoch am Samstag (18.30/Sky) gegen die TSG Hoffenheim.

Obwohl Rose gegen Bern Ersatzspielern wie Christopher Lenz, Fabio Carvalho oder dem früheren Stammtorwart und kapitän Peter Gulacsi die Chance gab, Pluspunkte zu sammeln, hatte er bereits im Vorfeld beteuert, die Aufgabe "echt ernst" nehmen und auch gewinnen zu wollen. Das war zu Beginn zu merken. Benjamin Seskos (6.) gut herausgespielter Führungstreffer zählte nur nicht, weil sich auf den Videobildern eine Abseitsstellung ließ.

In der Folge verflachte die Partie deutlich, es ging eben um nichts mehr. Immerhin bekam Gulacsi, der nach seinem Kreuzbandriss den Status der Nummer eins an Janis Blaswich verloren hatte, in seinem dritten Pflichtspiel der Saison die Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Nach einer Ecke von Berns Filip Ugrinic lenkte der Ungar einen Kopfball von Cheikh Niasse (21.) stark über die Latte, ehe die 43.331 Fans bis zur Pause vergeblich auf weitere Highlights warteten.

Nach dem Wiederbeginn entschädigte die zweite Hälfte zumindest etwas für die Langeweile der ersten 45 Minuten. Erst drosch Sesko den Ball nach tollen Steckpass von Benjamin Henrichs zu Führung ins Netz, bevor Colley im Gegenzug einen Berner Konter veredelte, den Leipzigs Verteidiger Castello Lukeba mit einem schweren Patzer bei einem langen Schlag erst ermöglicht hatte. Nur drei Minuten danach sah Kampl den freistehenden Forsberg auf der linken Seite - und der Schwede schoss eiskalt ein.