Champions League heute live: Deshalb spielt der FC Bayern auf Schalke gegen Schachtar Donezk

Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur Champions in Kürze Spielplan

Tabelle

Anzeige

Anzeige

Schachtar Donezk auf Schalke: Stadion bislang nicht vollbekommen Bereits in der Saison 2023/24 führte dies bei Schachtar Donezk dazu, dass der ukrainische Topklub die Heimspiele in der Königsklasse im Hamburger Volksparkstadion austrug. In der laufenden Saison gibt es nun eben die Heimspiele in der Champions League auf Schalke. "Wir sind stolz, dass wir Schachtar Donezk unterstützen und unser Stadion als Spielort für die Partien in der Königsklasse zur Verfügung stellen können. Darüber hinaus bietet das Mietverhältnis auch auf wirtschaftlicher Ebene einen Mehrwert für unseren Klub", sagte Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann zuletzt über diese Zusammenarbeit zwischen dem deutschen Zweitligisten und dem ukrainischen Meister. Das Zuschauer-Interesse bei den bisherigen Donezk-Heimspielen auf Schalke gegen Atalanta Bergamo (0:3) und die Young Boys Bern (2:1) war allerdings nicht sonderlich groß, die Veltins-Arena bei weitem nicht ausverkauft. Dies dürften sich nun gegen den FC Bayern München ändern.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

FC Bayern München: Beckenbauer-Nummer retired - Diese Stars trugen die 5 seit der festen Nummernvergabe 1996 1 / 9 © Sven Simon Beckenbauer-Nummer retired: Diese FCB-Stars trugen die Nummer 5 seit der festen Nummernvergabe

Auf der Jahreshauptversammlung gab der FC Bayern München bekannt, dass die Trikotnummer 5 zu Ehren des verstorbenen Franz Beckenbauer nicht mehr vergeben wird. Doch wer trug die 5 beim deutschen Rekordmeister seit 1996, als feste Rückennummern vergeben wurden? ran zeigt es. (Stand: 8. Dezember 2024) © IMAGO/Horstmüller Franz Beckenbauer

Von Juli 1964 bis Juli 1977 beim FC Bayern München

584 Pflichtspiele (75 Tore)

Titel: drei Mal Europapokal-Sieger der Landesmeister, ein Mal Europapokal-Sieger der Pokalsieger, vier Mal deutscher Meister, vier Mal DFB-Pokalsieger © 2023 Getty Images Benjamin Pavard

Von Juli 2019 bis August 2023 beim FC Bayern München

163 Pflichtspiele (zwölf Tore)

Titel: ein Mal Champions-League-Sieger, vier Mal deutscher Meister, ein Mal DFB-Pokalsieger © 2019 Getty Images Mats Hummels

Von Juli 2016 bis Juli 2019 beim FC Bayern München

118 Pflichtspiele (acht Tore)

Titel: vier Mal deutscher Meister, ein Mal DFB-Pokalsieger © 2016 Getty Images Medhi Benatia

Von August 2014 bis Juli 2016 beim FC Bayern München

46 Pflichtspiele (drei Tore)

Titel: zwei Mal deutscher Meister, ein Mal DFB-Pokalsieger © 2009 Getty Images Daniel van Buyten

Von Juli 2006 bis August 2014 beim FC Bayern München

239 Pflichtspiele (28 Tore)

Titel: ein Mal Champions-League-Sieger, vier Mal deutscher Meister, vier Mal DFB-Pokalsieger © 2005 Getty Images Robert Kovac

Von Juli 2001 bis Juli 2005 beim FC Bayern München

144 Pflichtspiele (kein Tor)

Titel: zwei Mal deutscher Meister, zwei Mal DFB-Pokalsieger © Bongarts Patrik Andersson

Von Juli 1999 bis Juli 2001 beim FC Bayern München

69 Pflichtspiele (ein Tor)

Titel: ein Mal Champions-League-Sieger zwei Mal deutscher Meister, zwei Mal DFB-Pokalsieger © Bongarts Thomas Helmer

Von Juli 1992 bis Juli 1999 beim FC Bayern München

244 Pflichtspiele (31 Tore)

Titel: ein Mal UEFA-Cup-Sieger, drei Mal deutscher Meister, ein Mal DFB-Pokalsieger

Während andere ukrainische Vereine zumindest bis zum Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 noch richtige Heimspiele austragen konnte, ist dies bei Schachtar Donezk schon über zehn Jahre lang nicht mehr der Fall. Bereits 2014 wurde die Stadt Donezk de facto von Russland annektiert und zur Hauptstadt der "Volksrepublik Donezk" ernannt. Dadurch wurde mit Schachtar Donezk auch der in den zurückliegenden Jahren erfolgreichste Klub der Ukraine aus dem heimischen Stadion vertrieben. Die Heimspiele in der ukrainischen Liga trug Schachtar seitdem entweder in der Hauptstadt Kyiv oder in Lviv aus. Obwohl sich die Ukraine nun schon bald drei Jahre lang im Kriegszustand befindet, konnte der Spielbetrieb in der Premjer-Liha aufrechterhalten werden.