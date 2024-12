Der FC Bayern hat sich am sechsten Spieltag der Champions League keine Blöße gegeben und "bei" Schachtar Donezk ungefährdet 5:1 gewonnen. Die Noten für die Bayern. Aus Gelsenkirchen berichtet Andreas Reiners Der FC Bayern bleibt in der Champions League bei seiner Aufholjagd weiter auf Kurs. Am sechsten Spieltag siegte der Rekordmeister bei Schachtar Donezk trotz ein paar Wacklern mit 5:1. Spielbericht: Schachtar Donezk gegen FC Bayern München Glanzvoll war der Auftritt in Gelsenkirchen, wo die Ukrainer aufgrund des Krieges ihre Heimspiele austragen, zwar nicht. Dafür war er aber ungefährdet. Und für die angepeilte direkte Qualifikation für das Achtelfinale enorm wichtig. ran hat die Noten und Einzelkritiken der Stars des FC Bayern.

Daniel Peretz Bitter! Steht mindestens bis Jahresende für den verletzten Manuel Neuer im Bayern-Tor. Und bei seinem ersten Einsatz in der Champions League kann er nach fünf Minuten den Ball schon aus dem Netz holen. Ist bei dem Schuss ins lange Eck aber machtlos. Wird danach kaum noch geprüft. Was auf sein Tor kommt, hält er. ran-Note: 3

Konrad Laimer Auf rechts ein gutes Spiel, legt sehr viel Kampf und Durchsetzungsvermögen in sein Spiel. Gewinnt dadurch viele, teilweise sehr wichtige Zweikämpfe und sorgt für Stabilität. Belohnt sich zudem mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1. Kann insgesamt überzeugen. ran-Note: 2

© IMAGO/Brauer-Fotoagentur

Dayot Upamecano Ist teilweise öfter gefordert, als ihm lieb ist, weil die Bayern den Gastgebern in einigen Szenen zu viel Platz lassen, die dann gefährliche Konter setzen. Versucht dort sein Bestes, um zu retten. Ansonsten, wenn er nicht durch Patzer der Vorderleute überrascht wird, mit Übersicht und gutem Zweikampfverhalten. ran-Note: 2

Minjae Kim Auch er muss in ein paar Szenen die vorhandenen Löcher im Mittelfeld und bei der Rückwärtsbewegung ausbaden. Er ist in entscheidenden Zweikämpfen (wie vor dem 0:1) dann aber auch zu zaghaft. Im Gegensatz zu Upamecano zudem auch häufig fehlerhaft und unkonzentriert in weiteren Aktionen. Fällt daher im Vergleich zu seinem Nebenmann klar ab. ran-Note: 4

© IMAGO/BSR Agency

Raphael Guerreiro Auf der linken Seite zunächst immer wieder mit Vorwärtsdrang, weil er auch gegen defensiv eingestellte und offensiv harmlose Ukrainer im Rückwärtsgang nur selten gefordert ist. Wirklich überzeugende Szenen liefert er aber nicht. Wirkt auch in Halbzeit zwei nicht unbedingt als belebendes Element im Bayern-Offensivspiel. Wird in der 65. Minute ausgewechselt. ran-Note: 4

Joshua Kimmich Kann gegen überwiegend harmlose Ukrainer im Mittelfeld oft schalten und walten, wie er will. Macht das auch mit einer gewohnt guten Übersicht, aber nicht immer mit der letzten Präzision. Nach hinten manchmal etwas sorglos. ran-Note: 3

Leon Goretzka Mit starker Balleroberung vor dem Münchner Ausgleich, die das 1:1 einleitet. Lässt aber zusammen mit Kimmich bei Kontern der Ukrainer einige böse Lücken im Mittelfeld. Unter dem Strich solide, mehr nicht. ran-Note: 4

Michael Olise Ist sehr beweglich, sehr umtriebig und hat Bock auf dieses Spiel, kann seine Ideen aber nicht immer gewinnbringend umsetzen. Ist recht oft am Ball, hat aber eine breite Schwankung zwischen guten und auch fehlerhaften Aktionen. Wird anschließend immer besser und versenkt dann in der 70. Minute den Foulelfmeter sicher. Legt am Ende sogar noch das 5:1 nach. ran-Note: 2

© Getty Images

Jamal Musiala Ist wieder mal häufig in Aktion, wird gesucht und gefunden, hat aber auch Unkonzentriertheiten in seinem Spiel. Trotzdem der gefährlichste Münchner in der ersten Hälfte, zeigt mit Müller ein paar gute Kombinationen. Bereitet das 2:1 mustergültig vor. Ist nach dem Seitenwechsel nicht mehr so auffällig. Hat Pech, als sein Tor zum 2:1 nicht anerkannt wird. Schnappt sich in der 87. Minute dann aber doch seinen Treffer. ran-Note: 2

© IMAGO/RHR-Foto

Leroy Sane Es ist wie so oft: Seine Ballbehandlung ist zärtlich bis filigran, sein Beitrag zum Bayern-Offensivspiel hält sich aber in zu engen Grenzen. Trifft in vielen Situationen die falsche Entscheidung. Oder die weniger richtige. Da sich das nach der Pause kaum ändert, muss Sane vorzeitig runter. ran-Note: 4

Thomas Müller Ist wie gewohnt viel unterwegs, pusht die Mannschaft immer wieder nach vorne. Zeigt mit Musiala ein paar schöne Spielzüge, dazu macht er auch das 2:1. Müller macht das, was Müller machen soll. In Halbzeit zwei schaltet er etwas zurück. Geht kurz vor Schluss runter. ran-Note: 3

© IMAGO/Sven Simon

1. Einwechselspieler: Sacha Boey Kommt in der 65. Minute. Bringt ordentlich Schwung rein. Holt zunächst auf recht kuriose Art und Weise den Foulelfmeter zum 3:1 heraus und hat später noch eine gute Chance auf einen eigenen Treffer. ran-Note: 2

2. Einwechselspieler: Mathys Tel Auch er kommt in der 65. Minute. Soll der Offensive noch einmal Impulse verleihen. Das gelingt ihm aber nur bedingt. ran-Note: 4

3. Einwechselspieler: Arijon Ibrahimović Darf auch noch kurz mitmachen. ran-Note: Ohne Bewertung

4. Einwechselspieler: Eric Dier Wird kurz vor Schluss eingewechselt. ran-Note: Ohne Bewertung