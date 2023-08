Champions League in Hamburg: Donezk spielt im Volksparkstadion

Anzeige

Champions League im Hamburger Volksparkstadion: Der ukrainische Fußballmeister Schachtar Donezk wird seine Königsklassen-Heimspiele in der kommenden Saison an der Elbe austragen. Dies bestätigte der Hamburger SV am Freitag.

Schachtar kann aufgrund des russischen Angriffskriegs nicht in der heimischen Donbass Arena spielen und war in der vergangenen Saison nach Warschau ausgewichen. Terminliche Probleme erforderten nun einen neuen Spielort für Donezk.

"Anknüpfend an unsere Initiative mit dem erfolgreichen Benefizspiel im Sommer 2022 ist es erfreulich, dass wir die Ukraine nachhaltig und in diesem Fall Schachtar unterstützen können und Hamburg Austragungsort für internationale Toppartien sein wird", sagte HSV-Vorstand Jonas Boldt. Auch Schachtar zeigte sich von der Lösung erfreut.

"Nach dem Abwägen mehrerer Optionen haben wir uns schnell für Hamburg als Austragungsort entschieden", sagte Dmytro Kyrylenko, kaufmännischer Direktor des Klubs: "Wir sind überzeugt, dass die Spiele im Volksparkstadion auf höchstem Niveau ausgetragen werden und sowohl lokale Fußballfans als auch Tausende Ukrainer, die derzeit vorübergehend in Deutschland und anderen europäischen Ländern leben, auf den Tribünen zusammenkommen werden."

In der Gruppenphase ab dem 19./20. September könnte Schachtar auch auf deutsche Klubs treffen. Bei der Auslosung am 31. August könnten Bayern München, Borussia Dortmund oder RB Leipzig in der Staffel der Ukrainer landen.