- Anzeige -
- Anzeige -
Top News Fußball

Champions League: Galatasaray dramatisch weiter - Real Madrid auch im Achtelfinale

  • Aktualisiert: 26.02.2026
  • 00:01 Uhr
  • SID
Galatasaray zog mit Gabriel Sara ins Achtelfinale ein.
Galatasaray zog mit Gabriel Sara ins Achtelfinale ein.© Anadolu Agency

Drama in Turin: Galatasaray verspielt zunächst einen 5:2-Vorsprung, hat aber in der Verlängerung das letzte Wort. Bei Real Madrid triumphiert Vinicius.

Galatasaray, mit den eingewechselten Leroy Sané und Ilkay Gündogan, hat sich einem dramatischen Playoff-Rückspiel bei Juventus Turin erstmals seit 2014 für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert.

Galatasaray Istanbul reichte am Ende ein 2:3 (0:3, 0:1) nach Verlängerung, die Türken verspielten aber einen 5:2-Vorsprung trotz langer Überzahl.

Juve ging durch Manuel Locatelli (37./Foulelfmeter) in Führung. Nach einem umstrittenen Platzverweis gegen Lloyd Kelly (47.) erhöhten Federico Gatti (70.) und der Ex-Schalker Weston McKennie (82.).

In der Verlängerung antwortete Gala durch Victor Osimhen (105.+1) und Baris Yilmaz (119.) und brachte das Stadion in Turin zum Schweigen.

- Anzeige -
- Anzeige -

BVB - Sebastian Kehl nach CL-Aus: "Absolut verdient"

- Anzeige -
- Anzeige -

Vinícius trift für Real

Ausgerechnet Vinícius Júnior hat Real Madrid eine Woche nach dem vieldiskutierten Rassismus-Eklat den Achtelfinal-Einzug in der Champions League gesichert.

Die Königlichen von Coach Álvaro Arbeloa setzten sich am Mittwoch mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg im Playoff-Rückspiel gegen Benfica Lissabon durch.

Für Real, das ohne den verletzen Kylian Mbappé antrat, traf Aurélien Tchouameni (16.) zum Ausgleich, nachdem Rafa Silva zuvor die Hoffnungen von Benfica befeuert hatte (14.). Viní Jr. stellte dann für Real die Weichen (80.) - und tanzte nach seinem Treffer wie schon eine Woche zuvor an der Eckfahne.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Benfica ohne Mourinho und Prestianni

Die Portugiesen mussten ohne ihren gesperrten Trainer José Mourinho auskommen. Und auch Gianluca Prestianni fehlte nach den Vorkommnissen der Vorwoche, die auch die Schlagzeilen vor dem Wiedersehen bestimmt hatten.

Das Hinspiel (0:1) hatte im Zeichen des Eklats gestanden. Prestianni soll Real-Star Vinícius nach dessen Tor beleidigt haben, er wurde von der UEFA dann "vorläufig" gesperrt. Der darauffolgende Protest hatte keinen Erfolg, Lissabon spielte auch ohne den Argentinier im Estadio Santiago Bernabéu mutig auf.

Champions League - "Loser-Mentalität": BVB-Fans toben nach K.o.

- Anzeige -

PSG setzt sich gegen Monaco durch

Auch Titelverteidiger Paris St. Germain steht durch ein 2:2 (0:1) im französischen Duell gegen die AS Monaco in der Runde der letzten 16.

Auch Monaco versteckte sich nach dem 2:3 im Hinspiel gegen PSG überhaupt nicht. Maghnes Akliouche erzielte kurz vor dem Pausenpfiff (45.) die Führung. Marquinhos glich unmittelbar nach einer Gelb-Roten Karte für AS-Mittelfeldspieler Mamadou Coulibaly aus (60.). Chwitscha Kwarazchelia (66.) brachte Paris endgültig auf Kurs, doch Jordan Teze machte es in Unterzahl noch einmal spannend (90.+1).

Dortmund gegen Atalanta
News

Presse gnadenlos: "Bensebaini vollendet Desaster"

  • 25.02.2026
  • 23:58 Uhr
25.02.2026, Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund, UEFA Champions League, Playoffs-Rückspiel Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund, 4) Rote Karte Regulations prohibit any use of photographs as ima...
News

Roten Karte? Schlotterbeck mit deutlichem Statement

  • 25.02.2026
  • 23:28 Uhr
25.02.2026, Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund, UEFA Champions League, Playoffs-Rückspiel Niko Kovac (Borussia Dortmund, Trainer) Regulations prohibit any use of photographs as image sequences ...
News

BVB desolat: Niko Kovac hat sich vercoacht

  • 25.02.2026
  • 22:21 Uhr
25.02.2026, Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund, UEFA Champions League, Playoffs-Rückspiel Gregor Kobel (Borussia Dortmund, 1) unzufrieden sauer enttäuscht Regulations prohibit any use of photog...
News

"War mein Fehler": Kobel übernimmt Verantwortung für CL-Aus

  • 25.02.2026
  • 21:57 Uhr
Dortmund s Ramy Bensebaini during the Uefa Champions League soccer match between Atalanta and Borussia Dortmund at the New Balance Stadium in Bergamo , north Italy - Wednesday , February 25 , 2026....
News

BVB-Noten: Hinspiel-Held erlebt Katastrophenabend

  • 25.02.2026
  • 21:54 Uhr
Torhüter Kobel war bei den Gegentoren machtlos
News

Drama in der Nachspielzeit: BVB scheitert in Bergamo

  • 25.02.2026
  • 21:53 Uhr
25.02.2026, Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund, UEFA Champions League, Playoffs-Rückspiel Tor zum 1:0 durch Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo) Emre Can (Borussia Dortmund, 23) Waldemar Anton ...
News

BVB scheitert dramatisch in der Champions League

  • 25.02.2026
  • 18:14 Uhr
Daumen hoch: Emre Can ist wieder fit
News

BVB in Bergamo: Can beginnt, Schlotterbeck zunächst draußen

  • 25.02.2026
  • 18:05 Uhr
Gianluca Prestianni und Vinicius Junior
News

Wenige Stunden vor Spiel - UEFA trifft Prestianni-Entscheidung

  • 25.02.2026
  • 17:52 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

UEFA Champions League 2025/26: Die Highlights live im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 25.02.2026
  • 16:15 Uhr