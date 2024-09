Mit der neuen Ligaphase geht die Champions League in der Saison 2024/25 los. ran macht den Favoriten-Check vor dem Auftakt in der Königsklasse.

Der englische Meister konnte seine Stammelf sogar komplett zusammenhalten und so greift ManCity in der Saison 2024/25 nach dem zweiten Triumph in der Königsklasse nach 2023. In der zurückliegenden Spielzeit scheiterte das Team von Startrainer Pep Guardiola in der Champions League bereits im Viertelfinale am späteren Gewinner Real Madrid. Die "Citizens" unterlagen im Rückspiel nach Elfmeterschießen.

Deco (FC Bayern München) Dann grätschte der FC Barcelona dazwischen. "Wenn Barca dich ruft, gibt es keine Alternative", erklärte Deco im Nachhinein seine Absage an die Bayern. Mit den Katalanen gewann der Offensivspieler in weiterer Folge die Champions League ein zweites Mal (der erste Titel gelang 2004 mit Porto) und wurde zwei Mal spanischer Meister.

Diego Maradona (FC Bayern München) Wie Uli Hoeneß vor einigen Jahren verriet, war der FC Bayern in den 1980er-Jahren drauf und dran, Diego Maradona nach München zu lotsen: "Es war möglich, wir hatten sogar mit Maradonas damaligem Berater Branchini verhandelt. Wir waren schon ziemlich weit", erklärte Hoeneß. Warum der Transfer doch geplatzt ist, kann oder will er nicht mehr sagen.

Lukas Podolski (Manchester City) Lukas Podolski hat während seiner Zeit beim FC Bayern München einen Wechsel zu Manchester City ausgeschlagen. "Ich habe mich in München mal mit Manchester City getroffen." Konkret ging es um die Saison 2007/08. "Damals war Sven Göran Eriksson der Trainer und wir haben Gespräche geführt. Ich habe mich vom Kopf her entschieden, dass ich wieder zurück nach Köln möchte."

Robin Gosens (Schalke 04) In seinem Buch erzählt Robin Gosens von einem möglichen Wechsel zu Schalke 04. "Hi Robin, wäre das Thema S04 für dich interessant?", schrieb der damalige Transferchef Michael Reschke. Der Abwehrspieler wollte das Angebot seinerzeit gerne annehmen. Aber Atalanta Bergamo wollte Gosens nicht ziehen lassen und S04 konnte die geforderte Ablöse nicht bezahlen.

Dani Olmo (Hertha BSC) Hertha BSC hatte im Januar 2020 die Möglichkeit, Dani Olmo von Dinamo Zagreb zu verpflichten. Ein Transfer scheiterte letztendlich aber an Jürgen Klinsmann. Der damalige Trainer kannte den Spanier schlichtweg nicht und wollte sich daher erst einmal informieren. In Leipzig hingegen war man sehr wohl über Olmo informiert und brachte den Wechsel für 19 Millionen Euro über die Bühne.

Marko Rehmer (FC Arsenal) Von 1998 bis 2005 lief Abwehrspieler Marko Rehmer für Hertha BSC auf. Mit seinen Leistungen weckte er damals unter anderem das Interesse des FC Arsenal. Doch der Transfer zu den Gunners kam nicht zustande, was aber nicht an Rehmer lag. "Ich hatte fantastische Gespräche mit Arsene Wenger." Herthas Ablöseforderung wollten die Gunners jedoch nicht bezahlen.

David Luiz (Real Madrid) Wie die brasilianische "O Globo" berichtet, wollte Carlo Ancelotti nach seiner Rückkehr zu Real Madrid im Sommer 2021 einen alten Weggefährten in Spaniens Hauptstadt lotsen: David Luiz. Letztlich scheiterte eine mögliche Verpflichtung aber an den Statuten der spanischen La Liga. Real durfte zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren nicht-EU-Ausländer verpflichten.

Timo Werner (FC Bayern) In den Prozessunterlagen heißt es: "Timo Werner hatte still und heimlich auf Drängen des Klägers zwischenzeitlich bereits beim FC Bayern München einen befristeten Arbeitsvertrag [...] unterschrieben." Nachdem er erfahren haben soll, dass der damalige Coach Niko Kovac und Hasan Salihamidzic den Transfer nicht befürworteten, wurde der Kontrakt wieder aufgelöst.

Luca Netz (Manchester City) U21-Nationalspieler Luca Netz hatte 2018 ein Angebot von Manchester City vorliegen, um in den Nachwuchs des aktuellen Premier-League-Champions zu wechseln. Netz aber lehnte ab. "Für mich käme das zu früh. Vielleicht in den kommenden Jahren, man weiß ja nie, was passiert."

Jose Mourinho (FC Bayern München) Die Bundesliga hätte wohl fast Jose Mourinho" an der Seitenlinie zu Gesicht bekommen. Wie der Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge einst bestätigte, stand der FCB einst in Gesprächen mit ihm. "Mourinho war ein Kandidat. Er wollte nach Deutschland kommen, um Bayern zu trainieren", erklärte der 66-Jährige. Den genauen Zeitpunkt nannte er nicht.

Xavi (Real Madrid) Der heutige Barca-Coach Xavi stand früh in seiner Karriere als Aktiver am Scheideweg - und wäre beinahe bei Real Madrid gelandet. Weil der damalige Barca-Trainer Louis van Gaal lieber auf Pep Guardiola (re.) setzte. "Wenn du willst, können wir morgen zu Real Madrid gehen", so Xavis Vater. Real lehnte jedoch ab, der Transfer platzte.

Mario Götze (FC Liverpool) In einem Interview mit der "Daily Mail" erklärte Mario Götze, dass vor seinem Transfer zu Borussia Dortmund auch ein Wechsel zum FC Liverpool und Förderer Jürgen Klopp im Raum stand: "Wir sind immer noch in Kontakt und wir haben damals darüber gesprochen, dass ich nach Liverpool komme. Aber ich war nicht in einer Verfassung, in der ich es in Betracht ziehen konnte."

Serhou Guirassy (FC Bayern München) Acht Spiele, 14 Tore - noch nie zuvor hat ein Bundesliga-Spieler so abgeliefert wie Serhou Guirassy in dieser Saison. Jetzt wurde bekannt, dass der Stürmer um ein Haar für den FC Bayern München auf Torejagd gegangen wäre. Laut "Bild"-Podcast "Bayern Insider" hätte der FCB Guirassy für 15 Millionen Euro haben können. Am Ende entschied sich die Transfer-Taskforce für Harry Kane.

Ivan Rakitic (FC Bayern München) Mittlerweile lässt Ivan Rakitic mit 36 Jahren seine Karriere bei Hajduk Split ausklingen. 2019 wäre er fast beim FC Bayern gelandet, wie er dem Portal "transfermarkt" bestätigte. "Es war so ein bisschen wie mit der Serie A: Manchmal fühlt es sich so an, als wäre man nah dran, aber am Ende ist man doch weit davon entfernt", sagte der Mittelfeldspieler. Besonders ...

Mit bislang zehn Punkten aus vier Partien starteten die Londoner ungeschlagen und damit durchaus vielversprechend in die laufende Premier-League-Saison. Unmittelbar vor dem Auftakt in der Königsklasse bei Atalanta Bergamo gab es einen 1:0-Sieg im London-Derby gegen Tottenham. Zudem gelang es Arsenal, den Kader im Vergleich zur Vorsaison noch einmal etwas breiter aufzustellen, so holte Arteta etwa Ende August noch seinen früheren ManCity-Schützling Raheem Sterling ins Emirates Stadium und kann ohne Bedenken als Geheimfavoriten angesehen werden.

Für die "Gunners" kam in der Vorsaison das Aus in der Königsklasse im Viertelfinale gegen den FC Bayern. In weiterer Folge musste Arsenal dann auch noch im Titel-Duell gegen ManCity die Segel streichen. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Mannschaft von Mikel Arteta in den zurückliegenden Jahren sowohl national als auch im Europacup wieder zu den Topteams zu zählen ist.

Dennoch: In der aktuellen Form kann Barcelona um den Titel mitspielen. Ein Wegweiser dafür wird auch das Spiel gegen die Bayern am 23. Oktober sein.

Nicht zuletzt aufgrund dieser Frühform ist mit Barca in der Königsklasse wohl auch wieder zu rechnen, zumal Flick aus seiner Zeit in München weiß, wie man den Henkelpott gewinnt. Im Rahmen der Ligaphase geht es für die Spanier nun unter anderem gegen die Bayern, Dortmund und gleich zum Auftakt die AS Monaco. In der Vorsaison schieden die Katalanen im Viertelfinale gegen Paris St. Germain aus, obwohl man zunächst das Hinspiel in Frankreich mit 3:2 gewann. Zuhause setzte es aber eine 1:4-Pleite gegen Ex-Barca-Coach Luis Enrique.

Früher Tiki-Taka, jetzt Flick(i)-Taka? Beim FC Barcelona hat seit Saisonbeginn der frühere Bayern-Coach und Ex-Bundestrainer Hansi Flick das Sagen und er brachte die Katalanen erstaunlich schnell auf Kurs. Barca startete mit fünf Siegen in Serie in La Liga, führen damit die Tabelle schon mit vier Punkte Vorsprung vor Real und Atletico Madrid an. Nach zunächst drei knappen Siegen fegte Barcelona die Gegner in Spanien zuletzt regelrecht vom Feld. Einem 7:0-Sieg gegen Real Valladolid folgte kürzlich ein 4:1 im Derby gegen das vorjährige Überraschungsteam Girona.

Pep Guardiola (Manchester City) Der Champions League-Sieger von 2023 ist in Sorge, dass die saudischen Wüsten-Klubs versuchen könnten, Guardiola mit einem Mega-Gehalt zu locken. Entsprechend soll man in Manchester auch bereit sein, dem Ex-Barca-Coach im Falle des Falles deutlich mehr Gehalt zu zahlen. Auch mit der englischen Nationalmannschaft wurde Pep immer wieder in Verbindung gebracht.

Pep Guardiola (Manchester City) Der englische Meister will seinen Welttrainer unbedingt halten und ist dafür offenbar bereit, tief in die Tasche zu greifen - bis 2027 soll Pep verlängern, ginge es nach den Citizens. Aktuell läuft sein Vertrag nur noch bis Juni 2025. Jetzt hat City ihrem Coach offenbar eine Deadline gesetzt - laut dem Portal "CaughtOffside" soll er bis Weihnachten eine Entscheidung fällen.

Federico Chiesa (Juventus Turin) Am Folgetag aber wird vermeldet, dass auch der FC Liverpool ernsthaft am 26-Jährigen interessiert sei, für den Juve einst knapp 60 Millionen Euro an die Fiorentina überwiesen hatte. Laut "ESPN" überzeuge Chiesa die Reds vor allem aufgrund seiner Vielseitigkeit.

Vinicius Junior (Real Madrid) Außerdem gilt es als fraglich, ob Vinicius, der noch bis 2027 an die Königlichen gebunden ist, schon im Alter von 24 Jahren dem Lockruf des Geldes folgen wollen wird. Das Angebot soll es allerdings in sich haben. In der Wüste könnte der Brasilianer wohl mit einem sagenhaften Jahresgehalt von 200 Millionen Euro rechnen. Für das Abgangsszenario bringt "El Chiringuito" schon einen Star-Nachfolger ins Spiel: Barca-Flirt und Bilbao-Juwel Nico Williams.

Vinicius Junior (Real Madrid) Saudi-Arabien möchte seinen Traum vom nächsten Mega-Star in der heimischen Liga wohl nicht so schnell aufgeben. In der Fußball-Show "El Chiringuito" war nun von einer Offerte in Höhe von 500 Millionen Euro die Rede.. Laut Bericht wird Real jedoch erst ins Grübeln kommen, wenn ein Verein bereit sein wird, die vereinbarte Ausstiegsklausel zu ziehen - diese beläuft sich Medienberichten zufolge auf rund eine Milliarde Euro ...

Lamine Yamal (FC Barcelona) Nach einer herausragenden EM startete Yamal auch bei Barcelona erfolgreich in die neue Saison. In vier Pflichtspielen erzielte er ein Tor, vier weitere Treffer bereitete er vor. Sein derzeitiger Vertrag läuft 2026 aus. Man darf aber davon ausgehen, dass er bald verlängert wird. Zumindest, wenn es nach Yamal geht. Denn: "Ich will hier eine Legende werden", sagte er.

Besondere Motivation ziehen die Münchner aus der Königsklasse nicht zuletzt, da das Endspiel in dieser Saison in der Allianz Arena stattfindet. Schon 2012 schaffte es der FCB ins "Finale dahoam", verlor damals aber unglücklich im Elfmeterschießen gegen Chelsea.

Wie gut ist PSG nach dem Abgang von Superstar Kylian Mbappe? Die Antwort auf diese Frage wird wohl auch mitentscheidend dafür sein, inwieweit der französische Meister in dieser Saison um den Henkelpott mitspielen kann. In der Vorsaison scheiterte Trainer Luis Enrique mit seinem Team erst im Halbfinale an Borussia Dortmund.

Ousmane Dembele und Co: Spieler mit den höchsten Transfererlösen Wie die "Bild" berichtet, hat der FC Barcelona nun endgültig die volle Ablösesumme inklusive Boni für Ex-Spieler Ousmane Dembele an Borussia Dortmund bezahlt - insgesamt 148 Millionen Euro. ran zeigt die Spieler, die in ihrer Karriere die höchsten Transfererlöse eingebracht haben. (Stand: 12. September 2024/Quelle: transfermarkt.de)

FC Liverpool

Mit dem FC Liverpool kehrt ein englischer Topklub in die Königsklasse zurück - und das mit neuem Coach. Nach einer Saison in der Europa League und dem Abgang von Jürgen Klopp hat nun Arne Slot an der Anfield Road das Sagen. Die Fußstapfen für den Niederländer sind riesig, denn Klopp ist nicht nur ein kultiger Typ, sondern gewann mit den "Reds" neben dem Titel in der Premier League auch die Königsklasse.

Obwohl Slot im Großen und Ganzen dasselbe Stammpersonal zur Verfügung hat wie Klopp in der Vorsaison, setzte es zuletzt in der Premier League am vierten Spieltag schon die erste Pleite - ein 0:1 zuhause gegen Underdog Nottingham Forest. Und in der nun folgenden Ligaphase der Champions League hat Liverpool auch einige große Teams vor der Brust. So stehen Duelle mit dem AC Mailand, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Titelverteidiger Real Madrid bevor. Vor allem diese vier Partien können für Slot ein wichtiger Indikator sein, wie weit es für die Engländer in dieser Saison in der Königsklasse gehen kann.