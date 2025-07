Champions League startet: Weiter Weg in die Ligaphase

Die neue Saison in der Champions League beginnt - und der Titelverteidiger ist noch nicht einmal in der Sommerpause: Während Paris St. Germain in den USA um den Titel bei der Klub-WM spielt, starten die ersten Teams bereits in den wichtigsten europäischen Fußball-Klubwettbewerb.

Die erste Runde der Qualifikation für die Königsklasse startet am Dienstag, mit dabei sind Teams wie Schwedens Vertreter Malmö FF, Vikingur Göta von den Färöern oder der FC Differdingen 03 aus Luxemburg. Der Weg in die Hauptrunde ist weit. Es folgen die zweite und dritte Qualifikationsrunde, ehe in den Play-offs Ende August die Tickets für die Ligaphase mit 36 Teams vergeben werden.

Vom 16. bis 18. September findet dann der erste Spieltag der Ligaphase statt, in der auch Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund vertreten sind. Das Finale der Champions League steigt am 30. Mai des kommenden Jahres in Budapest.