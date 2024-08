Jede Mannschaft spielt acht Partien in der Ligaphase, aber nur noch ein Mal gegen jeden Gegner. Die Auslosung der Ligaphase , in der fünf deutsche Klubs vertreten sind, hat zahlreiche Top-Begegnungen hervorgebracht.

Mit neuem Modus geht es in der Champions League in die Saison 2024/25. Statt der bisherigen Gruppenphase gibt es nun eine Ligaphase mit 36 Teams.

Manuel Neuer (FC Bayern München): "Es werden sehr spannende Spiele gegen extrem gute Gegner. Wir gehen aber selbstbewusst in die neue Ligaphase, um uns direkt zu qualifizieren. Gerade bei den Spielen gegen die Teams aus Topf eins wollen wir zeigen, wo wir stehen und gewinnen. Barcelona und PSG sind gut in die Saison gestartet. Es gibt ein Wiedersehen mit Hansi Flick und seinem Trainerteam, darauf freuen wir uns, besonders auch auswärts in Barcelona. Mit Donezk haben wir ein Team, das schon jahrelang in der Champions League dabei ist. Das Spiel wird in Gelsenkirchen stattfinden, das ist für mich natürlich ein Heimspiel und sehr besonders. Benfica ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die in den letzten Jahren oft gezeigt hat, dass sie immer in der Lage ist, in die K.o.-Phase einzuziehen. Auch gegen Zagreb haben wir bereits unsere Erfahrungen gesammelt. Bratislava nimmt durch die Qualifikation sicher viel Euphorie mit. Bei Aston Villa freuen sich insbesondere unsere Engländer, dass wir auf der Insel spielen werden."

Joshua Kimmich (FC Bayern München): "Es sind einige Teams dabei, gegen die wir noch nicht so oft gespielt haben. Vor allem freue ich mich auf das Wiedersehen mit Hansi Flick und dem FC Barcelona und auch auf das Duell mit Paris. Das sind für mich formal die beiden stärksten Gegner, wobei man keinen der anderen Clubs unterschätzen darf. Das können alles ganz enge Spiele werden. Trotzdem muss es unser Ziel sein, dass wir uns direkt für das Achtelfinale qualifizieren. Und was gäbe es dann Schöneres, als im Mai 2025 in der Allianz Arena, im eigenen Stadion, beim Finale dabei zu sein."