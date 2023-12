Anzeige

Die Gruppenphase der Champions League ist Geschichte! Zeit, dass es in die K.o.-Phase geht. Mit Spannung wird deshalb die Auslosung des Achtelfinals erwartet. Mit dem FC Bayern, dem BVB und RB Leipzig sind gleich drei deutsche Teams mit dabei. Wer trifft auf wen? Bei ran könnt ihr die Auslosung am Montag ab 12:00 Uhr im Liveticker verfolgen.

+++ 18.12.2023, 11:15 Uhr: Achtelfinal-Partien über vier Wochen verteilt +++

Das Achtelfinale zieht sich auch in dieser Saison wie Kaugummi und dauert insgesamt einen Monat. Die Hinspiele werden am 13., 14., 20. und 21. Februar ausgetragen, die Rückspiele finden am 5., 6., 12. und 13 März statt.

Dafür geht es danach schneller. Die Viertelfinals steigen am 9. und 10. bzw. am 16. und 17. April. Für die Halbfinals sind der 30. April und der 1. Mai sowie der 7. und der 8. Mai reserviert. Das Finale folgt dann am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion.