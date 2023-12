Bayern-Star Thomas Müller, dessen Vertragsverlängerung noch vor Weihnachten verkündet werden soll , freute sich nach der Auslosung sehr über den Gegner, postete auf seinen sozialen Kanälen einen Gruß an seine Fans.

Und weiter: "Das Stadion wird diesmal voll sein, es wird ein anderes Spiel. Wir werden den Gegner nicht unterschätzen, das wird der Thomas Tuchel schon regeln", so der 62-Jährige gegenüber "Sky".

Sehr gut dürfte die Stimmung beim FC Bayern und beim BVB sein. Die beiden deutschen Schwergewichte haben in Nyon machbare Lose bekommen. Der deutsche Rekordmeister bekommt es mit Lazio Rom zu tun. Der BVB muss gegen den niederländischen Spitzenreiter aus Eindhoven ran.

Die Champions-League-Auslosung hat für das Achtelfinale einige spannende Partien ergeben. Was sagen die Protagonisten der deutschen Teilnehmer?

Auch BVB-Trainer Edin Terzic warnte nach der Auslosung. Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Mainz 05 erklärte er: "Uns wurde Eindhoven zugelost, sie spielen in der Heimat eine perfekte Saison, besser geht es nicht. Sie schießen viele Tore, kassieren wenig, wir kennen Peter Bosz sehr gut."

Die "Königlichen" und RB sind sich aber keinesfalls fremd. Schon in der vergangenen Saison bekamen es beide Mannschaften miteinander zu tun. Damals allerdings in der Gruppenphase.

"Wir freuen uns auf das Los, bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Wir werden uns darauf vorbereiten, wir wissen, dass es nicht leicht wird. Aber wir haben auch eine große Chance, in die nächste Runde einzuziehen", resümierte der in der Kritik stehende Coach.

Dennoch geht Real Madrid als klarer Favorit in das Duell. Das weiß auch Vereinslegende Emilio Butragueno, mittlerweile Vorstandsvorsitzender bei den "Los Blancos": " Sie sind sehr stark. Wir wissen, dass es zwei schwierige Spiele werden. Letzte Saison haben wir schon gegen sie gespielt, wir wissen, wie stark sie sind. Im Rückspiel spielen wir zuhause und wir trauen uns zu, auch schon in Deutschland ein gutes Ergebnis einzufahren, um uns am Ende zu qualifizieren."