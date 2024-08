Anzeige

Die Auslosung der Ligaphase der Champions League steht heute an. ran zeigt alles Wichtige rund um die Königsklassen-Saison 2024/25.

Mit der UEFA Champions League in der Saison 2024/25 beginnt eine neue Ära.

Die Königsklasse wird in einem neuen Modus ausgetragen. Statt der bisherigen Gruppenphase gibt es nun eine Ligaphase mit 36 statt bislang 32 Teams.

Die besten acht Teams der Ligaphase qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale der UEFA Champions League. Für die Mannschaften auf den Plätzen 9-24 gibt es hingegen erst einmal eine Zwischenrunde, in der sich die Sieger dann für das Achtelfinale qualifizieren. Die zwölf schlechtesten Teams in der Ligaphase scheiden hingegen aus. Für sie ist die internationale Saison damit beendet.

Neu ist das Prozedere der Auslosung. Erstmals wird die Auslosung nämlich nicht händisch durchgeführt, sondern von einem Computer. Man bräuchte ansonsten nämlich um die 900 Kugeln, um die Auslosung durchzuführen, die so mehrere Stunden dauern würde.

Beim neuen Format der Ligaphase der UEFA Champions League werden den 36 Teams acht unterschiedliche Gegner zugelost. Die Mannschaften werden dafür zunächst in vier Töpfe eingeteilt, die am Tag der Auslosung bekanntgegeben wurden (siehe unten). Jeder Verein bekommt anschließend je zwei Klubs aus den vier Lostöpfen zugewiesen, gegen die es in der Ligaphase dann zur Sache geht. Duelle mit Klubs aus dem eigenen Verband sind ausgeschlossen.

