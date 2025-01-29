Bereits am 17. Februar geht es in der Champions League mit den Playoffs weiter, anschließend folgen schon die Achtelfinals im März. Wann findet die Auslosung zu den CL-Playoffs statt? ran klärt über das weitere Vorgehen in der Königsklasse auf. Die Champions League findet nun zum zweiten Mal im neuen Modus statt. Die Ligaphase ist beendet, aber bevor es mit den Achtelfinals losgeht, werden noch die Playoffs im Februar ausgetragen. Somit gibt es auch eindeutige Regelungen in Sachen Auslosungen und Format. Nach einer Auslosung gibt es dann mehr Klarheit, wer in den Playoffs auf wen trifft. Am Freitag, den 30. Januar 2026 um 12:00 Uhr werden die Paarungen für die nächste Runde ermittelt. ran gibt alle wichtigen Infos zu Übertragung, Ablauf und Teams.

Die jeweiligen Achtelfinal-Gegner werden erst am 27. Februar gelost. Auch hier gibt es jeweils fixe Paare, aus denen sich der Gegner ergibt.

Champions League Playoffs: Gibt es einen Liveticker zur Auslosung? Ja, den gibt es. Die Auslosung könnt ihr am 30. Januar auf ran.de live im Ticker verfolgen.

Champions League Playoffs: Wer überträgt die Auslosung? Die Auslosung der Champions League Playoffs wird auf unterschiedlichen Plattformen übertragen. Sowohl DAZN als auch Sky zeigen die Auslosung. Auf DAZN kann diese im kostenfreien Stream verfolgt werden, bei Sky hingegen kann über die kostenfreie App, auf skysport.de oder im TV auf Sky Sport News das Geschehen abgerufen werden. Außerdem bietet die UEFA auf UEFA.com einen Livestream zur Auslosung an.

Champions League 2025/26: Wer ist für die Playoffs qualifiziert? An der Auslosung nehmen die Teams teil, die in der Ligaphase der Champions League die Plätze 9 bis 24 belegt haben. Die acht besten Mannschaften der Ligaphase qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Zwischen jenen Platzierten wird es zu Duellen um die Qualifikation für das Achtelfinale kommen:

Champions-League-Achtelfinale: Wer ist dabei? Die ersten acht Teams sind indes umgehend für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Hier ist der Überblick der Teams, die sich direkt für das Achtelfinale qualifiziert haben: FC Arsenal

FC Bayern

Champions League: Diese Teams müssen in die Playoffs Welche Teams in die Playoffs müssen, steht nach dem letzten Champions-League-Spieltag fest.

Champions League Playoffs 2025/26: Wann und wo findet die Auslosung statt? Die Auslosung der Champions-League-Playoffs werden am 30. Januar 2025 um 12 Uhr in Nyon ausgelost. Wichtig zu wissen: Ab der K.o.-Phase gibt es einen festen Turnierbaum, der bis zum Finale unverändert bleibt. Dabei ist sichergestellt, dass der Tabellenerste der Ligaphase erst im Endspiel auf den Zweitplatzierten treffen kann. Dies liegt daran, dass die 24 qualifizierten Teams in der K.o.-Runde in feste Paarungen aufgeteilt werden.

Champions League Playoffs: Wie läuft die Auslosung ab? Bei den CL-Playoffs treffen die Teams, die in der Ligatabelle auf den Plätzen 9 bis 16 gelandet sind, auf die Mannschaften der Plätze 17 bis 24. Dort spielt das Team auf Platz neun auf eines der Teams aus den Plätzen 23 oder 24, während Platz zehn gegen den verbleibenden Gegner aus diesem Duo antritt. Dies entscheidet sich in der Auslosung. Ähnlich verhält es sich bei den Teams auf den Plätzen elf und zwölf, die auf die Mannschaften der Ränge 21 und 22 treffen. Die genaue Zuordnung, wer gegen wen spielt, wird somit per Los entschieden. Die Teams auf den Plätzen neun bis 16 genießen im Rückspiel den Vorteil des Heimrechts. In den Playoffs haben die qualifizierten Teams somit im Hin- und Rückspiel gegen einen Gegner die Möglichkeit, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren.

